Nghệ An: Khen thưởng lực lượng mưu trí, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp

Chiều 22/7, tại Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh, Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An tổ chức trao thưởng cho Ban chuyên án NA 126.3 thuộc Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An, đã có thành tích xuất sắc trong đấu tranh, triệt phá thành công chuyên án, bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Nghệ An Võ Trọng Hải biểu dương tinh thần mưu trí, dũng cảm, sự phối hợp chặt chẽ của các lực lượng tham gia chuyên án; khẳng định kết quả đạt được góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn, bảo đảm bình yên khu vực biên giới.

Ông đề nghị Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An tiếp tục quán triệt, triển khai hiệu quả các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, chỉ đạo của Bộ Quốc phòng, Bộ tư lệnh Bộ đội Biên phòng và của tỉnh về công tác phòng, chống tội phạm; tăng cường phối hợp, chủ động nắm chắc tình hình nội, ngoại biên, triển khai đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng, nâng cao chất lượng trinh sát, dự báo tình hình để kịp thời phát hiện, đấu tranh, triệt phá các đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy.

Đơn vị đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân nâng cao nhận thức về tác hại của ma túy, phương thức, thủ đoạn hoạt động của tội phạm, tích cực tham gia tố giác tội phạm, giữ vững an ninh trật tự khu vực biên giới.

Dịp này, ông Võ Trọng Hải đã tặng Bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh cho 1 tập thể và 5 cá nhân thuộc Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Nghệ An, trao thưởng 50 triệu đồng cho Ban chuyên án NA 126.3 vì có thành tích xuất sắc trong đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy

Thực hiện Chuyên án NA 126.3 ngày 18/7, Bộ đội Biên phòng Nghệ An đã bắt giữ đối tượng Xồng Nhìa Xênh (sinh năm 1995), trú tại tỉnh Hủa Phăn (Lào), khi đang vận chuyển trái phép 3.200 viên ma túy tổng hợp từ Lào vào Việt Nam tiêu thụ.

Điều tra, mở rộng chuyên án, ngày 20/7, tại khu vực bản Tiền Tiêu, xã Nậm Cắn, Phòng Nghiệp vụ Bộ đội Biên phòng tỉnh và Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn đồng chủ trì, phối hợp với Hải quan Cửa khẩu quốc tế Nậm Cắn bắt quả tang đối tượng Lương Văn Thoi (sinh năm 1997), trú tại bản Tân Tiến, xã Chiêu Lưu, tỉnh Nghệ An, khi đang vận chuyển 60 gói ma túy tổng hợp dạng hồng phiến (12.000 viên) và 1 bánh heroin./.

Nghệ An: Triệt phá chuyên án ma túy lớn, thu giữ hơn 15.000 viên ma túy tổng hợp Qua hai giai đoạn của Chuyên án NA 126.3, Bộ đội Biên phòng Nghệ An phối hợp lực lượng chức năng đã bắt giữ 2 đối tượng, thu giữ tổng cộng 15.200 viên ma túy tổng hợp và 1 bánh heroin.

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