Cần Thơ: Cảnh báo hình thức “giả người yêu, kêu gọi đầu tư” để lừa đảo

Ngày 22/7, Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Công an thành phố Cần Thơ thông tin, gần đây, đơn vị tiếp nhận nhiều thông tin phản ánh của người dân về thủ đoạn lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng dưới hình thức “giả người yêu, tạo mối quan hệ tình cảm để dụ dỗ đầu tư.’

Đây là phương thức lừa đảo mới, được các đối tượng sử dụng công nghệ cao thực hiện với thủ đoạn tinh vi, đánh vào tâm lý, tình cảm và lòng tin của nạn nhân nhằm chiếm đoạt tài sản, gây thiệt hại lớn về kinh tế và ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống tinh thần.

Phòng An ninh mạng và phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao đã phát đi cảnh báo đồng thời khuyến cáo người dân nâng cao cảnh giác trước loại tội phạm này.

Các đối tượng thường sử dụng tài khoản mạng xã hội, ứng dụng nhắn tin hoặc nền tảng hẹn hò trực tuyến với hình ảnh đại diện bắt mắt, thông tin cá nhân được xây dựng kỹ lưỡng để chủ động kết bạn, làm quen với nạn nhân.

Sau một thời gian thường xuyên trò chuyện, quan tâm, chia sẻ về cuộc sống và tạo dựng mối quan hệ tình cảm thân thiết, các đối tượng dần chiếm được lòng tin của nạn nhân.

Khi mối quan hệ đã đủ gắn kết, chúng bắt đầu giới thiệu về cuộc sống giàu có, công việc ổn định và khả năng thu lợi nhuận cao từ các kênh đầu tư như tiền điện tử, chứng khoán quốc tế, ngoại hối hoặc các dự án đầu tư trực tuyến, dụ dỗ nạn nhân tham gia với những lời hứa hẹn lợi nhuận hấp dẫn, rủi ro thấp, thậm chí cam kết “không thể thua lỗ.”

Để tạo lòng tin, ban đầu các đối tượng hướng dẫn nạn nhân đầu tư số tiền nhỏ và cho phép rút một phần “lợi nhuận.”

Sau khi nạn nhân tin tưởng và tăng số tiền đầu tư, hệ thống giao dịch sẽ xuất hiện các lỗi như không thể rút tiền hoặc yêu cầu tiếp tục nộp thêm các khoản phí với nhiều lý do như phí xác minh tài khoản, phí thuế, phí mở khóa hoặc nâng cấp tài khoản.

Khi nạn nhân không còn khả năng chuyển tiền hoặc phát hiện dấu hiệu bất thường, các đối tượng lập tức cắt đứt liên lạc, khóa tài khoản, xóa toàn bộ dấu vết, khiến nạn nhân mất toàn bộ số tiền đã đầu tư.

Công an thành phố Cần Thơ khuyến cáo người dân cần đặc biệt cảnh giác với những tài khoản quen biết qua mạng nhưng luôn né tránh gặp mặt trực tiếp, thường viện lý do đang sinh sống ở nước ngoài hoặc bận công việc.

Mọi lời mời gọi đầu tư có mức lợi nhuận cao bất thường, yêu cầu chuyển tiền gấp, giữ bí mật với người thân hoặc liên tục yêu cầu nộp thêm các khoản phí để được rút tiền đều là những dấu hiệu điển hình của hành vi lừa đảo. Người dân tuyệt đối không chuyển tiền, không đầu tư theo lời giới thiệu của người chỉ quen biết trên mạng; không cung cấp thông tin cá nhân, thông tin tài khoản ngân hàng, mã OTP và không thực hiện các thao tác theo hướng dẫn của đối tượng.

Khi phát hiện dấu hiệu nghi vấn hoặc đã trở thành nạn nhân của hành vi lừa đảo, cần nhanh chóng trình báo cơ quan Công an nơi gần nhất để được hỗ trợ, xử lý theo quy định của pháp luật

Khởi tố, bắt tạm giam người phụ nữ lừa đảo, chiếm đoạt 59 tỷ đồng

Chiều 22/7, Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang cho biết, sau thời gian tích cực điều tra, xác minh, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Giàu (sinh năm 1988, thường trú xã Kiên Lương, tỉnh An Giang; chỗ ở hiện tại là đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang) về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản.”

Qúa trình điều tra xác định, do cần tiền trả các khoản nợ vay nên vào cuối năm 2024 đến ngày 5/2/2026, Nguyễn Thị Giàu đã nảy sinh ý định lợi dụng việc làm hồ sơ vay đáo hạn ngân hàng để cung cấp những hình ảnh chụp các hợp đồng vay tiền đã qua chỉnh sửa để vay mượn tiền của người khác nhằm mục đích lấy của người này để trả cho người khác, trả một phần gốc và lãi để tạo sự tin tưởng tiếp tục vay mượn.

Bằng thủ đoạn trên, Giàu đã vay mượn của 5 bị hại với tổng số tiền 59 tỷ đồng rồi chiếm đoạt. Các bị hại đã đến Cơ quan Cảnh sát điều tra tố giác Giàu có hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Vụ việc đang được Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh An Giang điều tra, xử lý theo quy định pháp luật./.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh khởi tố 12 bị can trong vụ án lừa đảo hợp đồng kỳ nghỉ gần 900 tỷ đồng Ngày 7/7, liên quan vụ án hợp đồng kỳ nghỉ, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Thành phố Hồ Chí Minh (Phòng Cảnh sát kinh tế) đã ra quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam 12 đối tượng về tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

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