Triệt phá đường dây ma túy núp bóng thuốc lá điện tử, bắt giữ 49 đối tượng

Sáng 22/7, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết vừa triệt phá thành công đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy quy mô lớn núp bóng thuốc lá điện tử (Podchill chứa hoạt chất Etomidate), bắt giữ khẩn cấp 49 đối tượng, trong đó, có 4 người nước ngoài, thu giữ 1.670 đầu Podchill chứa Etomidate cùng hàng trăm gam Ketamine và Methamphetamine.

Theo Công an thành phố, chuyên án được xác lập từ thông tin về một đối tượng có biệt danh “Ba Giá” thường xuyên mua bán thuốc lá điện tử Podchill chứa Etomidate tại khu vực đường An Dương Vương, phường An Lạc. Qua xác minh, lực lượng chức năng xác định, “Ba Giá” là Nguyễn Hữu Huân (sinh năm 1998, thường trú tỉnh Đồng Tháp), cùng vợ là Ngô Thị Kim Chi (sinh năm 1996, thường trú Thành phố Hồ Chí Minh) tham gia hoạt động mua bán trái phép chất ma túy.

Ngày 25/6, Ban chuyên án đồng loạt triển khai lực lượng, bắt giữ Nguyễn Hữu Huân và Ngô Thị Kim Chi khi đang bán Podchill chứa Etomidate cho Trần Phúc (sinh năm 1995, thường trú phường Bình Tây, Thành phố Hồ Chí Minh).

Từ lời khai của các đối tượng, Công an Thành phố Hồ Chí Minh mở rộng điều tra và làm rõ thêm hai đường dây chuyên cung cấp Podchill chứa Etomidate cho Huân.

Một đường dây do Huỳnh Ngọc Thúy Như (sinh năm 2000, thường trú phường Phú Định) cầm đầu, có Hứa Tường Vy (sinh năm 2006, thường trú phường Chánh Hưng) giúp sức. Đường dây còn lại do Lê Quốc Duy (sinh năm 1986, thường trú tỉnh An Giang) tổ chức điều hành.

Theo kết quả điều tra, Lê Quốc Duy trực tiếp nhận các đầu Podchill chứa Etomidate từ Campuchia qua các đường tiểu ngạch khu vực biên giới tỉnh An Giang rồi vận chuyển về Thành phố Hồ Chí Minh để phân phối.

Khi khám xét, lực lượng chức năng thu giữ 37 đầu Podchill chứa Etomidate, gần 200 gam Ketamine và gần 200 gam Methamphetamine.

Tiếp tục truy xét, Ban chuyên án phát hiện thêm một đường dây khác do Han Kiat (quốc tịch Campuchia) cầm đầu. Nhóm này chuyên cung cấp Podchill chứa Etomidate cho các nhóm người nước ngoài tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh.

Đến nay, Cơ quan Cảnh sát điều tra đã giữ người trong trường hợp khẩn cấp đối với 49 đối tượng, trong đó có 4 người nước ngoài gồm 2 người quốc tịch Hàn Quốc, 1 người quốc tịch Trung Quốc và 1 người quốc tịch Campuchia.

Tang vật thu giữ trong toàn chuyên án gồm 1.670 đầu Podchill chứa Etomidate cùng nhiều Ketamine, Methamphetamine và các vật chứng liên quan.

Theo Công an Thành phố Hồ Chí Minh, số lượng 1.670 đầu Podchill bị thu giữ cho thấy mức độ xâm nhập đáng báo động của loại ma túy thế hệ mới này.

Nếu không được phát hiện, ngăn chặn kịp thời, số Podchill chứa Etomidate có thể tiếp tục được tiêu thụ tại các quán bar, karaoke, căn hộ cho thuê, nhà nghỉ và nhiều địa điểm vui chơi, giải trí, tiềm ẩn nguy cơ lan rộng trong giới trẻ.

Etomidate vốn là hoạt chất gây mê đường tĩnh mạch được sử dụng trong y học dưới sự kiểm soát chặt chẽ. Tuy nhiên, các đối tượng đã pha trộn hoạt chất này vào dung dịch thuốc lá điện tử và quảng cáo dưới nhiều tên gọi như “pod chill”, “pod thư giãn”, “pod bay” nhằm đánh lừa người sử dụng.

Công an Thành phố Hồ Chí Minh cho biết từ ngày 19/1/2026, Etomidate đã được bổ sung vào Danh mục các chất ma túy theo quy định của Chính phủ. Do đó, mọi hành vi sản xuất, mua bán, vận chuyển, tàng trữ, tổ chức sử dụng hoặc sử dụng trái phép chất này đều bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an Thành phố Hồ Chí Minh đang tiếp tục mở rộng điều tra, truy xét các đối tượng liên quan trong đường dây để xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

Hà Tĩnh: Triệt phá đường dây thuốc lá điện tử liên tỉnh Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh phát hiện một số tài khoản mạng xã hội có dấu hiệu tổ chức mua bán trái phép thuốc lá điện tử với số lượng lớn, phương thức hoạt động tinh vi, khép kín.

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