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Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra các đối tượng liên quan vụ án 'Bún Chả TV'

Bộ Công an vừa có thư khen gửi Công an tỉnh Bắc Ninh vì thành tích triệt phá thành công hệ thống website phát sóng lậu bóng đá "Bún Chả TV", đồng thời đề nghị khẩn trương mở rộng điều tra vụ án.

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Bộ Công an đề nghị mở rộng điều tra các đối tượng liên quan vụ án 'Bún Chả TV'
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Bản tin 60s ngày 23/7/2026 gồm những nội dung sau:

Bộ Công an đề nghị làm rõ các đối tượng liên quan vụ án 'Bún Chả TV'.

Miền Bắc đón đợt mưa lớn trước khi bão số 2 đổ bộ.

Truy thăng quân hàm vượt cấp cho chiến sĩ quên mình cứu sống 2 người bị điện giật tại Gia Lai.

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Tổng thống Mỹ phê duyệt thỏa thuận hạt nhân với Saudi Arabia.

Liên hợp quốc cảnh báo chiến sự sẽ đẩy giá lương thực toàn cầu tăng cao./.

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