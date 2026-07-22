Đối tượng trốn thi hành án 13 năm tù bị bắt sau thời gian lẩn trốn ở Lào

Chiều 22/7, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo, Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị, cho biết đơn vị vừa tiếp nhận một công dân Việt Nam bị truy nã, do lực lượng chức năng nước bạn Lào trao trả và bàn giao cho Công an tỉnh Quảng Trị xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối tượng là Lê Thọ Cẩm Cát (sinh năm 1994, trú tại thôn Phú Mỹ Kiên, xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị).

Theo hồ sơ vụ việc, vào năm 2024, Lê Thọ Cẩm Cát bị Tòa án Nhân dân thành phố Đà Nẵng tuyên phạt 13 năm tù giam về hai tội danh “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và “Làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức."

Tuy nhiên, trong quá trình thi hành án, đến tháng 5/2025, đối tượng Cát đã bỏ trốn khỏi nơi giam giữ. Cơ quan Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị sau đó đã ra quyết định truy nã đối với Lê Thọ Cẩm Cát.

Tiếp nhận thông tin truy nã, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã chủ động triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ. Qua rà soát, nắm tình hình, lực lượng biên phòng xác định đối tượng Cát đang lẩn trốn trên địa bàn nước bạn Lào.

Ngay lập tức, Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phối hợp chặt chẽ với các phòng nghiệp vụ Công an tỉnh Quảng Trị và lực lượng chức năng nước bạn Lào tiến hành các thủ tục truy bắt đối tượng bị truy nã.

Vào ngày 21/7, lực lượng chức năng nước bạn Lào đã tiến hành bàn giao đối tượng Lê Thọ Cẩm Cát cho Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo.

Sau khi hoàn tất các thủ tục tiếp nhận, đơn vị đã bàn giao đối tượng Cát cho Phòng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp Công an tỉnh Quảng Trị để tiếp tục xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật./.

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