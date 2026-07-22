Khánh Hòa và An Giang tổ chức nhiều hoạt động tri ân các anh hùng liệt sỹ

Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7), Khánh Hòa và An Giang tổ chức các hoạt động tri ân thiết thực như thắp nến tưởng niệm, giao lưu với nhân chứng lịch sử, thăm hỏi người có công, góp phần giáo dục truyền thống yêu nước và khơi dậy tinh thần cống hiến trong thế hệ trẻ.

Thắp nến tri ân, tiếp nối truyền thống "Uống nước nhớ nguồn"

Nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), tuổi trẻ tỉnh Khánh Hòa triển khai nhiều hoạt động tri ân, thể hiện đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" và lòng biết ơn sâu sắc đối với các anh hùng liệt sỹ, thương binh, bệnh binh và người có công với cách mạng.

Trong chuỗi hoạt động, Tỉnh đoàn Khánh Hòa tổ chức các đoàn đến thăm, tặng quà và giao lưu với Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Đức Quân và Phan Nhạn. Tại các gia đình, đoàn ân cần thăm hỏi sức khỏe, lắng nghe những câu chuyện về quá trình chiến đấu, cống hiến vì độc lập, tự do của Tổ quốc. Các cựu chiến binh bày tỏ niềm vui trước sự quan tâm của thế hệ trẻ; đồng thời mong muốn đoàn viên, thanh niên tiếp tục phát huy truyền thống yêu nước, góp sức xây dựng quê hương, đất nước.

Thấm nhuần lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh về trách nhiệm chăm lo thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sỹ, các cấp bộ Đoàn trong tỉnh triển khai nhiều hoạt động thiết thực hướng về người có công.

Theo Phó Bí thư Tỉnh đoàn Khánh Hòa Tô Thị Tuyết Ngân, từ ngày 20 đến 27/7, các cấp bộ Đoàn đồng loạt tổ chức Tuần cao điểm "Đền ơn đáp nghĩa," "Uống nước nhớ nguồn" với nhiều hoạt động như thăm hỏi, tặng quà người có công, chăm sóc Bà mẹ Việt Nam Anh hùng, chỉnh trang nghĩa trang liệt sỹ và các công trình ghi công.

Điểm nhấn của chuỗi hoạt động là Lễ thắp nến tri ân các anh hùng Liệt sỹ, được tổ chức đồng loạt lúc 19 giờ ngày 26/7 tại các nghĩa trang Liệt sỹ trên địa bàn tỉnh, gồm Hòn Dung, Ninh Thuận, Ninh Hòa-Vạn Ninh, Cam Ranh, Diên Khánh, Khánh Vĩnh, Khánh Sơn và Đảo Bích Đầm.

Theo Ủy ban Nhân dân tỉnh Khánh Hòa, địa phương hiện quản lý hơn 73.300 hồ sơ người có công với cách mạng; có 8.069 người có công và thân nhân đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng với tổng kinh phí trên 24 tỷ đồng. Các cơ quan, tổ chức, đơn vị nhận phụng dưỡng suốt đời đối với 7 Mẹ Việt Nam anh hùng còn sống và hỗ trợ các gia đình người có công có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn toàn tỉnh.

Thực hiện Quyết định số 01/QĐ-CTN của Chủ tịch nước và Nghị quyết số 16/2025/NQ-HĐND của Hội đồng Nhân dân tỉnh, dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, Khánh Hòa đã trao quà cho hơn 37.300 người có công và thân nhân người có công với cách mạng, với tổng kinh phí trên 17,6 tỷ đồng.

Trong 6 tháng đầu năm 2026, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa tỉnh hỗ trợ xây dựng, sửa chữa 229 căn nhà cho người có công và thân nhân liệt sỹ, tổng kinh phí 10,77 tỷ đồng; đồng thời tiếp tục triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ.

Tuổi trẻ Khánh Hòa cùng thăm và trò chuyện cùng Anh hùng Lực lượng Vũ trang Nhân dân Nguyễn Đức Quân. (Ảnh: Phan Sáu/TTXVN)

Tiếp lửa truyền thống - khơi dậy khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ

Chiều 22/7, tại phường Thới Sơn (tỉnh An Giang), Cục Công tác chính trị Bộ Công An phối hợp với Công an tỉnh An Giang, Tỉnh đoàn An Giang, Đảng ủy, Ủy ban Nhân dân phường Thới Sơn và các đơn vị liên quan tổ chức chương trình “Hành trình tri ân," giao lưu, tọa đàm giữa các nhân chứng lịch sử với đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống - Khát vọng cống hiến."

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang cho biết, chiến tranh đã lùi xa nhưng những vết thương, những sự mất mát mà nó để lại vẫn còn đó. Để đổi lấy màu xanh của hòa bình hôm nay, biết bao người con ưu tú đã ngã xuống. Thấu hiểu sâu sắc sự hy sinh to lớn đó, trong nhiều năm qua, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh An Giang luôn xác định công tác chăm sóc người có công là nhiệm vụ chính trị trọng tâm, là trách nhiệm đạo lý thiêng liêng.

Đại tá Lê Phú Thạnh xúc động gửi lời tri ân sâu sắc nhất tới các Mẹ Việt Nam Anh hùng, thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh, thân nhân liệt sỹ và những người có công với cách mạng. Đồng thời khẳng định, thế hệ trẻ hôm nay không được phép thờ ơ hay vô cảm, cần sống có lý tưởng, hoài bão, trách nhiệm; phụng sự Tổ quốc từ những hành động nhỏ nhất: Học tập tốt, lao động hăng say, tích cực tham gia các hoạt động xã hội, xây dựng bản thân và góp phần phát triển cộng đồng. Đó chính là cách thiết thực nhất để tri ân quá khứ và dựng xây tương lai.

Chương trình diễn ra trong không khí trang trọng với nhiều hoạt động tri ân, đền ơn đáp nghĩa nhằm bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với các thương bệnh binh và gia đình liệt sỹ, những người đã hy sinh xương máu vì độc lập, tự do của Tổ quốc.

Điểm nhấn của chương trình là cuộc gặp gỡ, giao lưu, tọa đàm giữa các nhân chứng lịch sử với đoàn viên, thanh niên với chủ đề “Tiếp lửa truyền thống - Khát vọng cống hiến." Đại biểu và các đoàn viên, thanh niên đã được giao lưu, lắng nghe những câu chuyện xúc động, tự hào qua hồi ức của khách mời là cựu chiến binh, thương binh, bệnh binh - những “nhân chứng sống” của lịch sử đã khơi dậy cảm xúc cũng như giúp chúng ta hiểu hơn giá trị của hòa bình, độc lập và trách nhiệm của thế hệ trẻ hôm nay đối với Tổ quốc.

Đại tá Lê Phú Thạnh, Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang tặng quà cho các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường Thới Sơn, tỉnh An Giang. (Ảnh: Công Mạo/TTXVN)\

Thông qua chương trình, Cục Công tác chính trị Bộ Công An, Công an tỉnh An Giang, Tỉnh đoàn An Giang mong muốn mỗi cán bộ, chiến sỹ, đoàn viên, thanh niên thấm nhuần mục đích, ý nghĩa, giá trị của hòa bình, độc lập, truyền thống lịch sử yêu nước, qua đó phát huy chủ nghĩa anh hùng cách mạng; khẳng định vai trò lãnh đạo sáng suốt của Đảng Cộng sản Việt Nam, Chủ tịch Hồ Chí Minh, tinh thần Đại đoàn kết dân tộc và sức mạnh của Quân đội nhân dân Việt Nam là nhân tố quyết định thắng lợi của cách mạng Việt Nam; phát huy tinh thần đoàn kết, năng động, sáng tạo, thể hiện lòng biết ơn sâu sắc đối với các thế hệ đã hy sinh xương máu vì sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Dịp này, Ban tổ chức đã đến thăm, tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Hến (có chồng và con trai là liệt sỹ) tại khóm Thới Thuận, phường Thới Sơn (tỉnh An Giang); trao tặng 15 suất mổ cườm đá miễn phí (mỗi suất trị giá 6 triệu đồng) và 30 suất quà (mỗi suất trị giá 600.000 đồng) cho các thương binh, bệnh binh, cựu chiến binh có hoàn cảnh khó khăn. Đồng thời, tổ chức khám mắt, phát thuốc miễn phí và tặng quà cho 150 thương binh, bệnh binh, gia đình có công với cách mạng, mỗi phần quà trị giá 300.000 đồng. Đây là tấm lòng, truyền thống tri ân được tiếp nối bằng hành động cụ thể của thế hệ trẻ hôm nay đối với sự hy sinh, cống hiến của thế hệ cha ông đi trước./.

Viết tiếp hành trình đưa các liệt sỹ trở về với gia đình Việc thu nhận mẫu sinh phẩm ADN thân nhân liệt sỹ là bước đi quan trọng trong xây dựng cơ sở dữ liệu ADN quốc gia, phục vụ công tác xác định danh tính hài cốt liệt sỹ còn thiếu thông tin.