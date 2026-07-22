Những câu chuyện nghĩa tình xúc động ở Công viên Lê Thị Riêng

Trong những ngày qua, Khu quàn hài cốt các liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968 mới được khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng, phường Hòa Hưng, Thành phố Hồ Chí Minh đã đón nhiều đoàn đại biểu cán bộ và nhân dân Thành phố đến tưởng niệm.

Hình ảnh những người dân kính cẩn nghiêng mình trước anh linh các anh hùng liệt sỹ với tất cả tấm lòng chân thành, sự biết ơn vô hạn đối với những người đã ngã xuống vì độc lập, tự do của đất nước là một minh chứng sống động về truyền thống “Uống nước nhớ nguồn” của dân tộc Việt.

Không cần một lời kêu gọi hay thông báo rầm rộ, từ khi công tác khai quật, quy tập hài cốt liệt sỹ hy sinh trong Chiến dịch Mậu Thân 1968 tại Công viên Lê Thị Riêng có những kết quả ban đầu, nơi đây đã trở thành điểm hẹn lòng tri ân của rất đông người dân Thành phố.

Nhiều đoàn người lặng lẽ tìm về, từ các cán bộ trong hệ thống chính trị Thành phố, các chiến sỹ lực lượng vũ trang đến những cựu chiến binh tóc bạc phơ hay đến những bạn trẻ, các em học sinh mang theo nén tâm nhang của lòng biết ơn và những ánh nhìn xúc động hướng về phía những lá quốc kỳ mang theo hài cốt các anh hùng liệt sỹ trong Khu tưởng niệm.

Xúc động và gần gũi nhất là tình cảm của những người dân sống ngay tại khu vực lân cận công viên. Bà con ở hẻm 40 đường Nguyễn Giản Thanh, Khu phố 17, phường Hòa Hưng đã tự nguyện góp phần quà nhỏ mang đến tận hiện trường để trao tận tay lực lượng làm nhiệm vụ.

Đại diện người dân hẻm 40 đường Nguyễn Giản Thanh, Khu phố 17, phường Hòa Hưng (Thành phố Hồ Chí Minh) thăm hỏi, động viên lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Thiếu tá Nguyễn Đình Trung, nguyên cán bộ Công ty Xăng dầu Quân đội Khu vực 4, một cựu chiến binh 30 năm tuổi quân chia sẻ: Công viên Lê Thị Riêng là nơi người dân xung quanh đây đi dạo, tập thể dục hằng ngày. Vẫn biết nơi đây có nơi thờ cố Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sỹ Lê Thị Riêng, Trần Văn Kiểu, nhưng không ai ngờ rằng ngay dưới từng bước chân chạy bộ thường ngày lại còn nhiều thi thể đồng đội, đồng chí, các thế hệ cha ông đi trước đã hy sinh vì nền độc lập của Tổ quốc.

Khi nghe tin Nhà nước mở Chiến dịch 500 ngày đêm và đọc tin kết quả ban đầu khai quật hố chôn các liệt sỹ ở Công viên Lê Thị Riêng, ông Trung cảm thấy nghẹn ngào và xúc động: “Hôm nay, đoàn của khu gia đình chúng tôi tổ chức đến dâng hương, dâng hoa Tổng Bí thư Trần Phú và các anh hùng liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng với một tấm lòng biết ơn vô hạn với các anh hùng liệt sỹ đã hy sinh cả tuổi thanh xuân và cả tính mạng của mình để bảo vệ nền độc lập, tự do của Tổ quốc, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc cho toàn thể nhân dân Việt Nam”.

Công việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ đầy tính nhân văn đang diễn ra tại Công viên Lê Thị Riêng đã chạm đến trái tim của thế hệ trẻ - những người sinh ra và lớn lên khi chiến tranh đã lùi xa.

Rất nhiều đoàn viên thanh niên, giáo viên và học sinh trên địa bàn đã đến dâng hương, thấu hiểu những bài học lịch sử bằng chính những cảm xúc bản thân trước vong linh những anh hùng liệt sỹ chưa được nhận tên.

Nhiều bạn trẻ đến Công viên Lê Thị Riêng để tưởng niệm các Anh hùng liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cô giáo Nguyễn Sơn Trà (Trường Trung học cơ sở Tân Bình, phường Tân Sơn Nhất) sau khi cùng các đồng nghiệp trẻ của phường tới dâng hương tại Khu tưởng niệm, đã nghẹn ngào nói: “Trước đây con từng vào đây chơi, tập thể dục, chỉ nghĩ đây là một công viên giải trí. Đến hôm nay, bước chân mình đi phía trên mà biết ở dưới là xương máu của cha anh ngã xuống, con thực sự rất bất ngờ và xúc động. Sự hy sinh to lớn đó nhắc nhở thế hệ trẻ chúng con phải sống biết ơn, cố gắng cống hiến và sống có trách nhiệm hơn để xứng đáng với sự tự do, hòa bình hôm nay”.

Cô giáo Nguyễn Sơn Trà, trường Trung học cơ sở Tân Bình, phường Tân Sơn Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) kính cẩn nghiêng mình trước hài cốt các liệt sỹ mới khai quật tại Công viên Lê Thị Riêng. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Cũng đến Công viên Lê Thị Riêng, nhưng chỉ đi một mình, ông Phan Văn Mưa, một nhân chứng đã cung cấp nhiều thông tin quan trọng, không chỉ thắp hương viếng các liệt sỹ hay thăm hỏi lực lượng làm nhiệm vụ khai quật, cất bốc liệt sỹ mà ông còn đến với tâm thế của một người sẵn sàng đồng hành, hỗ trợ các cán bộ, chiến sỹ khi cần thiết.

Chứng kiến lực lượng chức năng đưa một phần thân thể, di vật các liệt sỹ lên từ lòng đất, ông Mưa rất mừng, vì thấy mình đã chỉ đúng vị trí và góp một phần nào đó để đưa những liệt sỹ, những đồng đội thế hệ đi trước trở về với gia đình, với quê hương.

“Tôi đã nghỉ hưu và cũng ở không xa đây, nên thường xuyên qua thăm công việc của anh em, thắp hương cho các liệt sỹ và cũng để khi nào anh em cần mình giúp gì thì mình giúp. Chiến dịch 500 ngày đêm là sự tri ân của Đảng và Nhà nước về những hy sinh mất mát của liệt sỹ. Mình làm được gì thì mình làm thôi, các cụ vẫn dạy “Uống nước nhớ nguồn” mà” - ông Mưa bộc bạch.

Chính tấm lòng "Uống nước nhớ nguồn" mộc mạc, chân thành mà sâu lắng ấy đã biến khu khai quật hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng không còn là một khu vực khép kín mà đã trở thành mái nhà chung đượm tình nghĩa đồng bào. Sự hiện diện và động viên thường xuyên của nhân dân Thành phố đã trở thành điểm tinh thần thêm sức mạnh cho lực lượng tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ.

Người dân lặng người trước những di vật mới tìm được từ lòng đất. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

Từ sự sẵn lòng chung tay hỗ trợ của những người như ông Phan Văn Mưa hay những sản phẩm tăng gia của các cán bộ, chiến sỹ Khu Di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, những món quà động viên từ những tấm lòng tri ân của người dân Thành phố… đã góp thêm động lực quyết tâm cho lực lượng làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (K74) cho biết, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ, các tổ chức chính trị-xã hội, các đoàn thể đã đến dâng hương, thắp hương và động viên cán bộ, chiến sỹ đang làm nhiệm vụ tại Công viên Lê Thị Riêng và đó cũng là động lực để cán bộ, chiến sỹ quyết tâm hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Trung tá Lê Ngọc Hà, Đội trưởng Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ Bộ Tư lệnh Thành phố Hồ Chí Minh (K74) tiếp nhận thông tin đề nghị từ thân nhân liệt sỹ. (Ảnh: Xuân Khu/TTXVN)

“Cán bộ, chiến sỹ thực hiện nhiệm vụ ở đây đã xác định rất rõ đây là nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân giao phó. Lực lượng tìm kiếm làm việc với tinh thần khẩn trương, tích cực, nỗ lực hết sức, làm những gì có thể làm được để đưa các bác, các chú về với đồng đội, về với quê hương và trả lại tên theo nguyện vọng của nhân dân"- Trung tá Lê Ngọc Hà khẳng định.

Sự quan tâm, đồng hành của nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh không chỉ dừng lại ở những hành động hỗ trợ vật chất hay lời thăm hỏi, mà chính là thể hiện sự tiếp nối đạo lý "Uống nước nhớ nguồn" qua nhiều thế hệ.

Tấm lòng người dân Thành phố hướng về Công viên Lê Thị Riêng chính là minh chứng sống động nhất cho truyền thống nghĩa tình, thủy chung của Thành phố mang tên Bác - nơi mà mỗi người dân, bằng tất cả sự kính trọng và thương yêu, luôn sẵn sàng đồng hành để đón các anh hùng liệt sỹ trở về trong cảm xúc tri ân và tình yêu thương./.

Đã quy tập được 100 hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng Trong ngày 18/7, lực lượng chuyên trách tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng đã tìm kiếm, phát hiện, cất bốc và quy tập được 4 bộ hài cốt liệt sỹ và một số di vật kèm theo.