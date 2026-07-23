Quảng Trị: Tìm thấy thi thể hai nạn nhân đuối nước ở hồ Sông Thai

Thông tin từ Đồn Biên phòng Roòn (Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị), sáng 23/7, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể hai cậu cháu tại hồ Sông Thai, xã Phú Trạch. Qua kiểm tra ban đầu, cơ quan chức năng xác định, cả hai nạn nhân tử vong do đuối nước.

Theo thông tin ban đầu, khoảng 23 giờ ngày 22/7, người thân phát hiện tại khu vực bờ hồ gần cống xả nước hồ Sông Thai, xã Phú Trạch có xe máy, balo, quần áo và giày dép của anh L. Ng. D. (sinh năm 1991, trú thôn Phú Lộc, xã Phú Trạch) và cháu T. L. B. Kh. (sinh năm 2017, trú thôn Quảng Kim, xã Phú Trạch) nhưng không thấy người. Nghi hai cậu cháu xuống hồ tắm và gặp nạn, gia đình trình báo chính quyền địa phương.

Ngay trong đêm, chính quyền xã Phú Trạch phối hợp các lực lượng liên quan triển khai công tác tìm kiếm. Đồn Biên phòng Roòn cử 8 cán bộ, chiến sỹ tham gia phối hợp cùng Công an và Quân sự xã, lực lượng Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và Cứu nạn, cứu hộ (Công an tỉnh Quảng Trị), chính quyền, người dân tổ chức tìm kiếm.

Đến khoảng 9 giờ 40 phút ngày 23/7, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể hai nạn nhân tại khu vực cách vị trí để xe máy và đồ dùng cá nhân khoảng 10m, cách bờ hồ khoảng 3m.

Lực lượng Công an địa phương đã kiểm tra, khám nghiệm ban đầu, xác định nguyên nhân tử vong của anh D. và cháu Kh. là do đuối nước. Sau khi hoàn tất thủ tục theo quy định, lực lượng chức năng bàn giao thi thể hai nạn nhân cho gia đình để tổ chức mai táng theo phong tục địa phương.

Chính quyền địa phương và lực lượng chức năng khuyến cáo, người dân, học sinh đang trong thời nghỉ hè, đặc biệt, ở thời điểm nắng nóng cần nâng cao ý thức bảo đảm an toàn khi tắm tại các sông, hồ, đập nước; đồng thời tăng cường giám sát trẻ em nhằm phòng ngừa vụ tai nạn đuối nước đáng tiếc có thể xảy ra./.

Rà soát khu vực thường xảy ra đuối nước để phòng ngừa sau vụ 5 bé gái tử vong Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng chỉ đạo Chủ tịch UBND các xã, phường, đặc khu chịu trách nhiệm toàn diện trong việc tổ chức, triển khai các nội dung, kế hoạch bảo vệ trẻ em trên địa bàn.