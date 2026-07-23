Chính sách ưu đãi người có công được đặc biệt quan tâm và xã hội hóa sâu rộng

Sáng 23/7, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân Dân, Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội và Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức Hội nghị Tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và Phát động phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng, hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ.

Tham dự hội nghị có Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Bùi Thị Minh Hoài; Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng; Đại tướng Lương Tam Quang, Bộ trưởng Bộ Công an; Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân; Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà; Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Thanh...

Lan tỏa sâu rộng phong trào “Đền ơn đáp nghĩa”

Báo cáo về công tác chăm lo người có công với cách mạng tại hội nghị, ông Nguyễn Tiến Hải, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết gần 80 năm kể từ khi Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn ngày 27/7 là Ngày Thương binh-Liệt sỹ, công tác chăm lo người có công luôn được Đảng, Nhà nước đặc biệt quan tâm và ngày càng được hoàn thiện.

Đến nay, cả nước đã xác nhận trên 9,2 triệu người có công với cách mạng, trong đó có hơn 1,2 triệu liệt sỹ, trên 650.000 thương binh và người hưởng chính sách như thương binh, hơn 132.000 Mẹ Việt Nam anh hùng, cùng trên 320.000 người hoạt động kháng chiến và con đẻ của họ bị nhiễm chất độc hóa học.

Theo Quyền Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải, riêng năm 2026, thực hiện Kết luận số 57 của Ban Bí thư hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ, nhiều chính sách đang được triển khai đồng bộ như sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng, bổ sung chính sách ưu đãi, điều chỉnh tăng 8% mức chuẩn trợ cấp ưu đãi từ ngày 1/7/2026, ban hành cơ chế đặc thù phục vụ tìm kiếm, xác định danh tính hài cốt liệt sỹ, đồng thời tập trung nguồn lực nâng cấp các công trình ghi công liệt sỹ và trung tâm nuôi dưỡng, điều dưỡng người có công.

Các phong trào “Đền ơn đáp nghĩa” tiếp tục lan tỏa sâu rộng trong toàn xã hội. Chỉ tính riêng giai đoạn 2020 - 2025, Quỹ Đền ơn đáp nghĩa cả nước đã vận động được trên 3.000 tỷ đồng, xây mới gần 36.000 căn nhà tình nghĩa, sửa chữa gần 31.000 căn, tặng trên 57.000 sổ tiết kiệm. Đời sống vật chất, tinh thần của thương binh, bệnh binh, thân nhân liệt sỹ và người có công ngày càng được chăm lo đầy đủ, tốt đẹp hơn.

Ông Nguyễn Tiến Hải, Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ báo cáo về công tác chăm lo người có công với cách mạng. (Ảnh: VG/Vietnam+)

Những tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước

Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ cho biết hội nghị năm nay có sự tham dự của 310 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người có công trên cả nước, trong đó có 19 Mẹ Việt Nam anh hùng, 27 Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, 119 thương binh, 31 bệnh binh, 44 thân nhân liệt sỹ cùng nhiều cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa và người có công thuộc các dân tộc thiểu số. Bộ trưởng nhấn mạnh đây là những tấm gương tiêu biểu về lòng yêu nước, sự hy sinh và nghị lực vươn lên sau chiến tranh.

Lãnh đạo ngành Nội đã giới thiệu một số gương mặt tiêu biểu tham dự hội nghị, như cụ Trần Phiên, 102 tuổi, là đại biểu cao tuổi nhất; Mẹ Việt Nam anh hùng Bùi Thị Mận có hai người con trai hy sinh chỉ cách nhau 5 ngày trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới Tây Nam; Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân Nguyễn Lành, người trực tiếp chỉ huy bắn rơi 21 máy bay địch; ông Vũ Hồng Hải, cựu chiến sỹ cách mạng bị địch bắt tù đày nhưng vẫn kiên cường hoạt động trong nhà tù Phú Quốc trước khi tiếp tục cống hiến sau ngày đất nước thống nhất.

“Còn rất nhiều, rất nhiều tấm gương như thế trong 310 đại biểu có mặt tại Hội nghị hôm nay - những người mẹ đã hiến dâng chồng, con cho Tổ quốc; những người lính đã đem xương máu tô thắm lá cờ cách mạng; những người tù kiên trung không khuất phục trước gông cùm và những con người bình dị, dù mang trên mình vết thương chiến tranh, vẫn không ngừng vươn lên, tiếp tục cống hiến cho quê hương, đất nước. Họ chính là hiện thân sống động và cảm động nhất của đạo lý ‘Uống nước nhớ nguồn’, ‘Đền ơn đáp nghĩa’ của dân tộc Việt Nam,” Quyền Bộ trưởng Bộ Nội vụ nhấn mạnh.

Đề cập hoạt động trao trả kỷ vật tại hội nghị, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Tiến Hải cho biết 96 trang hồ sơ của liệt sỹ Nguyễn Đức Châu và 145 trang tài liệu về liệt sỹ Cao Mỹ Toàn sẽ được trao lại cho thân nhân sau hơn nửa thế kỷ lưu giữ. Theo ông, mỗi hồ sơ, kỷ vật được trao trả không chỉ là những tư liệu lịch sử mà còn góp phần nối lại ký ức, giúp gia đình người có công vơi đi nỗi chờ đợi kéo dài nhiều thập kỷ.

Hội nghị năm nay có sự tham dự của 310 đại biểu tiêu biểu đại diện cho hàng triệu người có công trên cả nước. (Ảnh: VG/Vietnam+)

Bằng nỗ lực của các cơ quan chức năng, các nhà nghiên cứu, cựu chiến binh và những người làm công tác kết nối thông tin, nhiều kỷ vật từng lưu lạc hàng chục năm ở nước ngoài, nay đã và sẽ được trao tận tay thân nhân liệt sỹ. Hành trình ấy không chỉ đưa hiện vật trở về, mà còn nối lại những ký ức thiêng liêng, xoa dịu nỗi mong chờ của người thân và cũng để tri ân những người đã hiến dâng tuổi xuân cho đất nước.

Đại diện 10 gia đình lên sân khấu để nhận lại kỷ vật. Đại tướng Phan Văn Giang, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và bà Võ Thị Ánh Xuân, Phó Chủ tịch nước lên trao kỷ vật cho các gia đình thân nhân liệt sỹ.

Tại hội nghị, Thủ tướng Lê Minh Hưng đã chính thức phát động phong trào "Đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng" hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027). Thủ tướng kêu gọi cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước, cùng đồng bào ta ở nước ngoài bằng những hành động thiết thực để chung tay chăm lo, phụng dưỡng tốt nhất cho người có công./.

Thư của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm gửi lời tri ân sâu sắc tới các anh hùng, thương binh và gia đình liệt sỹ nhân dịp 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ 27/7/2026.