Điện Biên cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở mức rất cao

Theo Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, từ 18 giờ ngày 22/7 đến 6 giờ ngày 23/7, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to như: Mường Mươn 92mm, Mường Mơn 53mm; Sín Chải 94mm, Lao Xả Phình 51mm; Ẳng Tở 50mm; Mường Báng 48mm… Mô hình độ ẩm đất cho thấy một số khu vực thuộc tỉnh Điện Biên đã gần bão hòa (trên 85%) hoặc đạt trạng thái bão hòa.

Theo hệ thống cảnh báo lũ quét và sạt lở đất của Cục Khí tượng thủy văn, tại thời điểm 7 giờ ngày 23/7, các khu vực như Na Sang, Mường Pồn đang ở mức cảnh báo rất cao, khu vực Tủa Thàng, Sín Chải đang ở mức cao và các khu vực khác như Nậm Kè, Sính Phình, Mường Mùn, Chiềng Sinh… đang ở mức cảnh báo trung bình.

Qua theo dõi ảnh radar thời tiết đến lúc 7 giờ ngày 23/7 cho thấy, những vùng mây đối lưu đang phát triển và gây mưa rào và dông. Do đó, dự báo trong 6 giờ tới, khu vực tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa rào rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông và cơ sở hạ tầng gây nguy hiểm cho tính mạng con người.

Mưa vừa, mưa to đến rất to đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn gây ngập úng tại các khu đô thị.

Theo báo cáo của UBND tỉnh Điện Biên, từ đầu năm 2026 đến ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 23 đợt thiên tai, chủ yếu gồm mưa lớn, dông lốc, mưa đá, sét đánh, sạt lở đất và sụt lún đất.

Đề phòng nguy cơ xảy ra lũ quét, sạt lở đất tại khu vực vùng núi và ngập úng tại các khu trũng, thấp. (Ảnh: TTXVN)

Thiên tai đã ảnh hưởng đến 43/45 xã, phường, tập trung chủ yếu trong các tháng 4, 5, 6 và đặc biệt là đợt mưa lớn kéo dài từ ngày 01/7 đến ngày 13/7 và từ ngày 15/7-19/7.

Thiên tai đã gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản, làm 1 người chết, 6 người bị thương; 803 nhà ở bị ảnh hưởng, hư hỏng; 984,573 ha cây trồng bị thiệt hại; 198 con gia súc, gia cầm bị chết, cuốn trôi; 6,02 ha diện tích nuôi trồng thủy sản bị thiệt hại; 19 điểm trường, 140 tuyến giao thông, 23 công trình thủy lợi và công trình nước sinh hoạt bị hư hỏng cùng nhiều công trình hạ tầng khác. Ước tổng giá trị thiệt hại khoảng 53,4 tỷ đồng./.

Đề phòng lũ quét, sạt lở đất trong đêm và rạng sáng tại 7 tỉnh miền núi phía Bắc Từ 21 giờ 40 phút ngày 22/7 đến 2 giờ 40 phút ngày 23/7, khu vực các tỉnh miền núi phía Bắc tiếp tục có mưa với lượng mưa tích lũy phổ biến từ 20-50mm, có nơi trên 80mm.