Môi trường

Mưa giông kèm sét làm ba người thương vong tại Điện Biên

Khoảng 18 giờ ngày 22/7, trên địa bàn xã Mường Nhé có mưa giông kèm theo sét khiến chị Giàng Thị Bia bị thương, còn hai con của chị Bia tử vong.

Trung Kiên
Chính quyền xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến thăm hỏi, động viên người nhà nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)
Chính quyền xã Mường Nhé, tỉnh Điện Biên đến thăm hỏi, động viên người nhà nạn nhân. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo báo cáo nhanh của Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Điện Biên, khoảng 18 giờ ngày 22/7, trên địa bàn xã Mường Nhé có mưa giông kèm theo sét khiến 3 người thương vong.

Cụ thể, vào khoảng thời gian trên, ba mẹ con chị Giàng Thị Bia, sinh năm 1990 ở bản Xi Ma, xã Mường Nhé, đang trên đường đi làm nương về, cách nhà khoảng 100m thì bị sét đánh. Hậu quả khiến chị Bia bị thương và hai cháu Vừ Thị Nhi, sinh năm 2015, Vừ Thị Lê, sinh năm 2021 bị tử vong.

Ngay sau khi xảy ra sự việc, chính quyền xã Mường Nhé đã đến thăm hỏi, động viên và hỗ trợ gia đình tổ chức mai táng theo phong tục địa phương. Đồng thời, chính quyền xã cũng tuyên truyền cho người dân trên địa bàn chủ động theo dõi dự báo thời tiết để kịp thời có biện pháp ứng phó thiên tai, giảm thiểu thiệt hại.

Theo dự báo của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Điện Biên, trong 12 đến 24 giờ tới, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục ở khoảng 23-26 độ vĩ Bắc đầy dần lên kết hợp với hội tụ gió lên đến 5000m với cường độ yếu, đêm 22/7 và ngày 23/7, tỉnh Điện Biên có mây, có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa vừa, mưa to với lượng mưa phổ biến từ 10-30mm, có nơi trên 50mm. Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Đêm 23 ngày 24/7, tỉnh Điện Biên tiếp tục có mưa, mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa vừa, mưa to. Lượng mưa phổ biến từ 10 - 30mm, có nơi trên 50mm.

Trong cơn dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng, làm giảm tầm nhìn khi lái xe, gây ra trơn trượt và tai nạn giao thông.

Mưa lớn cục bộ có khả năng cao gây lũ, lũ quét, sạt lở đất ở các khu vực có địa hình dốc như: ven sông suối, sườn đồi, các công trình đang thi công và ngập úng tại các vùng trũng, thấp. Đề phòng mưa với cường độ lớn trong một thời gian ngắn có thể làm quá tải hệ thống thoát nước đô thị, gây ra ngập úng trong các khu dân cư, ách tắc giao thông do ngập úng.../.

(TTXVN/Vietnam+)
#Mưa dông #Sét đánh #Ứng phó thiên tai Điện Biên
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