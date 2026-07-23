Nắng nóng ở Pháp tiếp tục đẩy số ca tử vong lên mức kỷ lục

Theo phóng viên TTXVN tại Paris, đợt nắng nóng kéo dài từ ngày 17/6 đến ngày 2/7 đã khiến Pháp ghi nhận 5.764 trường hợp tử vong cao hơn so với mức trung bình của những năm gần đây. Đây cũng là mức cao nhất kể từ đợt nắng nóng lịch sử năm 2003.

Báo cáo do Cơ quan Y tế công cộng Pháp (SPF) công bố ngày 22/7 cho rằng con số này phản ánh tác động ngày càng nghiêm trọng của các hiện tượng thời tiết cực đoan đối với sức khỏe cộng đồng trong bối cảnh biến đổi khí hậu. Đợt nắng nóng bao trùm 92 tỉnh, ảnh hưởng tới 98,5% dân số Pháp.

Trong hơn hai tuần, số người tử vong trên cả nước tăng 36,2% so với mức thông thường, trong đó hơn 1/2 số ca tử vong tập trung vào ba ngày từ 25-27/6, khi nền nhiệt lên mức cao nhất.

Đáng chú ý, tình trạng gia tăng tử vong được ghi nhận ở tất cả các nhóm tuổi từ 15 tuổi trở lên. Người từ 75 tuổi trở lên là nhóm chịu ảnh hưởng nặng nề nhất, chiếm hơn 2/3 số ca tử vong tăng thêm.

Tuy nhiên, nhóm tuổi từ 45-64 cũng ghi nhận gần 1.000 trường hợp tử vong, cao hơn khoảng 55% so với bình thường. Theo SPF, điều này cho thấy đợt nắng nóng năm nay có cường độ rất mạnh và kéo dài bất thường.

Tính về địa lý, vùng thủ đô Île-de-France chịu ảnh hưởng nghiêm trọng nhất, với gần 2.000 trường hợp tử vong, tăng hơn 81% so với mức thông thường. Tiếp theo là các vùng Grand Est, Pays de la Loire và Centre-Val de Loire. Trong khi đó, Corse, Occitanie và Provence-Alpes-Côte d'Azur là những địa phương hiếm hoi ghi nhận mức gia tăng thấp hơn do ít chịu tác động của nắng nóng hơn trong giai đoạn này.

Mặc dù số ca tử vong vẫn thấp hơn nhiều so với khoảng 15.000 người thiệt mạng trong đợt nắng nóng lịch sử năm 2003, nhiều nhà khoa học cho rằng nước Pháp đang bước sang một "ngưỡng mới" về tác động của nắng nóng đối với sức khỏe cộng đồng.

Ông Basile Chaix, chuyên gia của Viện Nghiên cứu y tế và sức khỏe quốc gia Pháp (Inserm), cho biết chỉ trong 2 tuần, số ca tử vong đã tương đương tổng số trường hợp tử vong do nắng nóng của cả mùa Hè năm 2023. Theo ông, nhiều khả năng mùa Hè năm nay sẽ ghi nhận số ca tử vong do nắng nóng cao nhất trong nhiều năm trở lại đây.

Các chuyên gia nhận định mức tử vong tăng cao không chỉ do nền nhiệt cực đoan mà còn do nắng nóng xuất hiện sớm, kéo dài, với nhiệt độ ban đêm luôn ở mức cao và diễn ra ngay sau một đợt nắng nóng khác vào cuối tháng 5. Điều này khiến cơ thể người dân, đặc biệt là người cao tuổi và những người mắc bệnh nền, không có đủ thời gian để phục hồi.

Giới khoa học cũng cho rằng các biện pháp như tăng cường không gian xanh đô thị hay lập danh sách theo dõi những người dễ bị tổn thương là cần thiết nhưng chưa đủ.

Theo nhiều nghiên cứu, gần 3/4 số ca tử vong liên quan đến nắng nóng xảy ra hoặc bắt nguồn từ chính nơi ở của người dân. Vì vậy, cải tạo nhà ở nhằm giảm tác động của nhiệt độ cao được xem là một trong những giải pháp then chốt để hạn chế thiệt hại trong bối cảnh các đợt nắng nóng cực đoan được dự báo sẽ xảy ra thường xuyên hơn./.

Pháp đóng cửa sớm tháp Eiffel và nhiều điểm du lịch do nắng nóng Trước diễn biến thời tiết khắc nghiệt, đơn vị quản lý tháp Eiffel thông báo sẽ đóng cửa trong hai ngày 11-12/7, Bảo tàng Louvre cũng đóng cửa sớm cùng khung giờ đến hết ngày 13/7.