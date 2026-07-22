Liệu pháp thức thần mở ra hướng phát triển mới cho công nghệ sinh học

Theo phóng viên TTXVN tại Tel Aviv, các chuyên gia Israel nhận định lĩnh vực chăm sóc sức khỏe tâm thần, đặc biệt là các liệu pháp sử dụng hoạt chất thức thần (psychedelic), đang nổi lên như một hướng phát triển mới của ngành công nghệ sinh học, trong bối cảnh nhu cầu điều trị các rối loạn tâm thần ngày càng gia tăng trên toàn cầu.

Theo Giáo sư Itamar Grotto, chuyên gia y tế công cộng và Chủ tịch công ty công nghệ sinh học PSYRX, các bệnh như trầm cảm, rối loạn lo âu, rối loạn căng thẳng sau sang chấn (PTSD) và nghiện chất không chỉ là vấn đề y tế mà còn gây tổn thất kinh tế lớn do làm gia tăng chi phí chăm sóc sức khỏe và làm giảm năng suất lao động.

Ông Grotto cho biết các hoạt chất như psilocybin, MDMA và ibogaine, vốn từng bị coi là chất cấm, hiện đang được nhiều trường đại học, viện nghiên cứu và doanh nghiệp công nghệ sinh học nghiên cứu để phát triển thành các liệu pháp điều trị dành cho những bệnh nhân không đáp ứng với các phương pháp điều trị truyền thống.

Theo xu hướng này, lĩnh vực nghiên cứu thuốc thức thần đang dần chuyển từ phạm vi nghiên cứu chuyên biệt sang một hướng phát triển quan trọng của ngành công nghệ sinh học.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng lưu ý việc phát triển các liệu pháp này vẫn đối mặt nhiều thách thức. Các loại thuốc mới phải trải qua các thử nghiệm lâm sàng nghiêm ngặt nhằm chứng minh tính an toàn và hiệu quả, đồng thời đáp ứng các yêu cầu về quản lý của cơ quan chức năng trước khi được đưa vào sử dụng. Một số hoạt chất thức thần, trong đó có ibogaine, vẫn cần được đánh giá kỹ về mức độ an toàn đối với hệ tim mạch.

Theo các nhà phân tích thị trường, lĩnh vực điều trị bằng hoạt chất thức thần có thể tăng trưởng đáng kể trong những năm tới khi các chương trình nghiên cứu đạt tiến triển, khung pháp lý dần hoàn thiện và các hãng dược phẩm tăng cường đầu tư vào lĩnh vực này.

Các chuyên gia cho rằng đổi mới trong chăm sóc sức khỏe tâm thần nhiều khả năng sẽ trở thành một trong những ưu tiên của ngành y tế toàn cầu trong thế kỷ 21./.

Thanh niên lướt mạng xã hội 2 tiếng mỗi ngày đối mặt vấn đề về sức khỏe tâm thần Nghiên cứu cho thấy nhóm thanh thiếu niên lướt mạng xã hội hơn 2 tiếng mỗi ngày có nguy cơ đối mặt với các vấn đề về sức khỏe tâm thần vào năm sau cao hơn hẳn so với nhóm dùng dưới 1 tiếng.

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