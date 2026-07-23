Mỹ: Mưa lớn gây lũ quét tại bang West Virginia, nhiều người mất liên lạc

Mưa lớn gây lũ quét tại nhiều khu vực ở bang West Virginia (Mỹ), làm ngập nhà cửa và cơ sở kinh doanh, cuốn trôi cầu đường, buộc lực lượng chức năng triển khai hàng chục chiến dịch cứu hộ.

Giới chức địa phương cho biết vẫn còn một số người mất liên lạc khi công tác tìm kiếm tiếp tục được tiến hành.

Thống đốc bang Patrick Morrisey đã ban bố tình trạng khẩn cấp trên toàn bộ 55 hạt của bang, đồng thời điều động hàng trăm thành viên Lực lượng Vệ binh Quốc gia tới các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nhất ở phía Bắc.

Theo ông, lực lượng chức năng đã thực hiện ít nhất 85 vụ cứu hộ và huy động 19 trực thăng của Lực lượng Vệ binh Quốc gia cùng cảnh sát bang tham gia hoặc sẵn sàng hỗ trợ các hoạt động cứu nạn. Ba trung tâm sơ tán đã được mở để tiếp nhận hơn 100 người dân phải rời khỏi nhà do ngập lụt.

Thống đốc Morrisey cho biết chưa thể xác định chính xác số người mất liên lạc nhưng lo ngại có thể đã xảy ra thương vong.

Giới chức bang cho biết chỉ công bố thông tin sau khi được xác minh đầy đủ.

Theo cơ quan khí tượng, một số khu vực ghi nhận lượng mưa lên tới 180 mm, trong đó có nơi hứng lượng mưa khoảng 114 mm chỉ trong 37 phút, khiến nước dâng quá nhanh và gây lũ quét.

Hình ảnh trên truyền thông và mạng xã hội cho thấy nhiều phương tiện bị ngập trong bãi đỗ xe, trong đó có một siêu thị Walmart tại thành phố Weston bị nước lũ tràn sâu vào bên trong.

Nhiều tuyến đường, gồm một số đoạn của xa lộ liên bang Interstate 79 và Quốc lộ 48, đã phải đóng cửa do ngập hoặc hư hỏng.

Mưa lớn tại West Virginia nằm trong đợt thời tiết cực đoan kéo dài từ bang Ohio đến khu vực ngoại ô thành phố New York, kèm theo các báo cáo về lốc xoáy tại một số địa phương.

Trước đó vài ngày, bang này cũng đã hứng lượng mưa lớn khiến độ ẩm bão hòa, làm gia tăng nguy cơ lũ quét./.

Lũ lụt đe dọa nhiều khu vực tại Trung Quốc và Ấn Độ Mực nước tại 10 con sông ở Trung Quốc đã vượt ngưỡng cảnh báo, trong khi đó giới chức Ấn Độ cho biết lũ lụt kéo dài đã ảnh hưởng đến hơn 362.000 người và khiến 11 người thiệt mạng.

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