Cảnh báo Bắc Bộ sắp có đợt mưa lớn, một số nơi trên 250mm

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, từ khoảng đêm 23/7 đến ngày 25/7, khu vực Bắc Bộ có mưa vừa, mưa to và dông với lượng mưa phổ biến 70-150mm, cục bộ có nơi mưa rất to trên 250mm.Cảnh báo nguy cơ mưa có cường độ lớn trên 100mm trong 3 giờ.

Đối với khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ, chiều tối và đêm 22/7, khu vực vùng núi và trung du Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác với lượng mưa 10-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 80mm, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh.

"Thông tin cảnh báo dông sét; cảnh báo khu vực nguy cơ lũ quét, sạt lở đất thời gian thực được cung cấp trực tuyến trên trang thông tin điện tử của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ: http://hymetnet.gov.vn/radar/ và https://luquetsatlo.nchmf.gov.vn và trong bản tin riêng cảnh báo lũ quét, sạt lở đất.

Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá cấp 1:, Phó Trưởng phòng Dự báo thời tiết Nguyễn Hữu Thành lưu ý.

Mưa dông kèm theo các hiện tượng lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh có thể gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng.

Mưa lớn và mưa lớn cục bộ có khả năng gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Trên biển, Trung tâm Dự báo Khí tượng thủy văn Quốc gia thông tin, ngày và đêm 22/7, khu vực biển từ Khánh Hòa đến TP. Hồ Chí Minh gió cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, biển động, sóng cao 2-3m.

Khu vực Bắc vịnh Bắc Bộ, vùng biển phía Đông khu vực giữa Biển Đông, khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có mưa rào và dông rải rác, trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy, gió giật mạnh cấp 6-7, sóng cao trên 2m.

Cảnh báo, ngày và đêm 23/7, vùng biển từ Khánh Hòa đến Thành phố Hồ Chí Minh và khu vực Nam Biển Đông (bao gồm vùng biển đặc khu Trường Sa) có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6, giật cấp 7-8, sóng cao 2-3m, biển động. Cấp độ rủi ro thiên tai trên biển cấp 2.

Toàn bộ tàu thuyền hoạt động ở các khu vực trên đều có nguy cơ cao chịu tác động của gió mạnh và sóng lớn.

Theo hướng dẫn của Ban Chỉ đạo Phòng thủ dân sự Quốc gia, trước diễn biến trên, các tỉnh, thành phố ven biển theo dõi chặt chẽ bản tin cảnh báo, dự báo và diễn biến của gió mạnh trên biển; thông báo cho thuyền trưởng, chủ các phương tiện, tàu thuyền đang hoạt động trên biển biết để chủ động phòng tránh và có kế hoạch sản xuất phù hợp, đảm bảo an toàn về người và tài sản; duy trì thông tin liên lạc nhằm xử lý kịp thời các tình huống xấu có thể xảy ra.

Hiện đặc khu Phú Quý có gió Tây Nam mạnh cấp 5, có lúc cấp 6; vùng biển phía Đông khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và dông rải rác./.

Phân bổ 5 tỷ đồng hỗ trợ Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra Ngày 21/7, Ban Vận động Cứu trợ Trung ương, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã phân bổ số tiền 5 tỷ đồng hỗ trợ tỉnh Lai Châu khắc phục hậu quả do mưa lũ gây ra.