Sơn La: Khẩn trương di dời người dân khỏi vùng có nguy cơ sạt lở ở Mường La

Hàng năm, vào mùa mưa lũ, người dân xã Mường La (tỉnh Sơn La) lại nơm nớp lo sợ bởi thiên tai, lũ ống, lũ quét, sạt lở đất, đá có thể xảy ra bất cứ lúc nào.

Cùng với việc chủ động ứng phó, chính quyền địa phương đang nỗ lực, khẩn trương di dời người và tài sản của nhân dân đến nơi an toàn.

Gia đình anh Quàng Văn Học ở bản Nặm Păm có 10 nhân khẩu. Những năm gần đây, sau mỗi trận mưa lớn, nền nhà sàn của gia đình anh lại xuất hiện các vết nứt, sụt lún.

Năm nay, hiện tượng này càng nghiêm trọng hơn khi bể nước và công trình phụ của gia đình bắt đầu bị nghiêng, nhiều cột nhà bị lún, không đảm bảo an toàn. Những ngày qua, do mưa lớn kéo dài nên cả gia đình gần như thức trắng đêm, luôn trong tâm thế sẵn sàng di chuyển nếu thiên tai, sự cố xảy ra.

Anh Học cho hay những ngày mưa kéo dài, nhất vào ban đêm, gia đình rất lo lắng, không ngủ được, phải túc trực theo dõi diễn biến tình hình vì ngôi nhà có thể sẽ bị đổ sập, đất đá vùi lấp. Mặc dù, nền nhà bị nứt, sụt lún nhiều nhưng chưa có nơi ở mới nên gia đình bắt buộc phải ở tạm.

Vừa qua, được Nhà nước, chính quyền địa phương quan tâm, hỗ trợ, giúp đỡ để chuẩn bị di dời đến nơi ở khác nên gia đình anh và nhân dân trong bản rất vui mừng, phấn khởi, yên tâm hơn.

Cũng là một trong những hộ dân đang sinh sống trong khu vực có nguy cơ cao bị sạt lở, ông Cà Văn Hảy cho biết do ảnh hưởng của mưa lũ nền nhà của gia đình xuất hiện nhiều vết nứt lớn, gạch lát nền cũng bị cong vênh, gãy vỡ. Song lo ngại hơn khi chỉ có hai vợ chồng ông chung sống với nhau và đều bị khiếm thị nên việc ứng phó khi thiên tai xảy ra gặp rất nhiều khó khăn.

"Từ lúc có nguy cơ bị sạt lở, vợ chồng tôi ở trong nhà cũng không yên tâm, đồ dùng, vật dụng phải di chuyển, xáo trộn nhiều nên đời sống sinh hoạt hàng ngày gặp nhiều khó khăn. Gia đình rất mong chính quyền địa phương tạo điều kiện giúp đỡ để gia đình sớm được đến nơi ở mới an toàn," ông Hảy chia sẻ.

Trước thực tế đó, xã Mường La đang khẩn trương triển khai nhiều giải pháp nhằm đẩy nhanh công tác sắp xếp, di dời, ổn định đời sống của nhân dân trong vùng chịu ảnh hưởng của thiên tai.

Xã Mường La là một trong những địa phương của tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề khi thiên tai, mưa lũ xảy ra. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Cuối năm 2025, địa phương hoàn thành đầu tư và đưa vào sử dụng điểm tái định cư Nà Trà. Đến nay, đã có 41/48 hộ dân trong xã di chuyển đến nơi ở mới, cơ bản ổn định cuộc sống.

Giai đoạn từ năm 2026-2030, xã Mường La tiếp tục đề xuất, ưu tiên triển khai dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung tại các bản Bâu, Hua Đán, Pá Kìm và Huổi Ban, với hơn 220 hộ dân. Các dự án đều hướng tới mục tiêu bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản của người dân; đồng thời, đầu tư xây dựng đồng bộ cơ sở hạ tầng như, san nền, điện, nước và đường giao thông để nhân dân ổn định cuộc sống lâu dài.

Hiện nay, khó khăn lớn nhất đối với xã Mường La là nguồn vốn đầu tư, quỹ đất phù hợp và kinh phí hỗ trợ người dân sau khi di chuyển. Trong thời gian chưa thể hoàn thành toàn bộ các dự án tái định cư, xã ưu tiên rà soát, bố trí các điểm tránh trú an toàn, chuẩn bị đầy đủ phương án di dời theo phương châm "4 tại chỗ" để hạn chế thấp nhất thiệt hại khi thiên tai xảy ra…

Do địa hình phức tạp, chia cắt, nhiều con suối chảy qua, xã Mường La là một trong những địa phương của tỉnh Sơn La chịu ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề khi thiên tai, mưa lũ xảy ra. (Ảnh: Quang Quyết/TTXVN)

Chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Mường La Bùi Việt Cường thông tin do nguồn lực chưa kịp bố trí tại các điểm di dân tái định cư, vì vậy, giải pháp trước mắt là tìm những vị trí an toàn, bố trí các nhà văn hóa hoặc cụm dân cư gần kề để người dân tạm trú trong thời gian mưa bão xảy ra.

Mặc dù còn nhiều khó khăn về nguồn lực, quỹ đất và hạ tầng song xã Mường La vẫn đang nỗ lực rà soát, quy hoạch các điểm tái định cư. Chính quyền địa phương tích cực huy động nguồn lực đẩy nhanh tiến độ di dân; góp phần giảm thiểu thiệt hại do thiên tai, mưa lũ gây ra; đồng thời, tạo nền tảng để người dân ổn định cuộc sống, yên tâm lao động, sản xuất, phát triển kinh tế lâu dài, bền vững./.

Khẩn trương sắp xếp, di dời nhân dân vùng có nguy cơ sạt lở, lũ quét tại Sơn La Tỉnh Sơn La đang khẩn trương di dời người, tài sản của nhân dân đến nơi an toàn; đề xuất triển khai dự án bố trí sắp xếp dân cư tập trung cho hơn 220 hộ dân giúp người dân yên tâm lao động, sản xuất.