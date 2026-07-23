Quy định công bố giá trị dòng chảy tối thiểu hạ lưu đối với 831 đập, hồ chứa

Bộ Nông nghiệp và Môi trường vừa ban hành Quyết định số 2839/QĐ-BNNMT về việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa đối với các công trình thủy điện, công trình thủy lợi, công trình khác.

Theo đó, việc công bố giá trị dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa được áp dụng đối với 831 đập, hồ chứa của 723 công trình.

Trong số các công trình trên, công trình thủy điện có 765 đập, hồ chứa của 660 công trình; công trình thủy lợi gồm 64 đập, hồ chứa của 61 công trình; công trình khác (nhà máy nước) gồm 2 đập, hồ chứa của 2 công trình.

Danh sách công bố trên được tổng hợp đến hết ngày 30/6/2026. Trong đó, các hồ chứa, đập dâng được quy định xả dòng chảy tối thiểu theo quy trình vận hành liên hồ chứa trên các lưu vực sông.

Đối với công trình thủy điện Đăk Psi bậc 1, hàng ngày vận hành xả nước về hạ du đập với tổng lượng không nhỏ hơn 0,26 triệu m3.

Công trình thủy điện Sơn Tây bảo đảm duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập không nhỏ hơn lưu lượng dòng chảy tối thiểu xả sau đập thủy điện Đakđrinh cộng với 1,4 m3/s. Đối với công trình thủy điện Thượng Sơn Tây, bảo đảm duy trì lưu lượng xả thường xuyên, liên tục sau đập không nhỏ hơn lưu lượng dòng chảy tối thiểu xả sau đập thủy điện Đakđrinh cộng với 1,1 m3/s; công trình thủy điện Đại Ninh bảo đảm duy trì lưu lượng xả thường xuyên sau đập không nhỏ hơn 2,5 m3 /s.

Trường hợp yêu cầu sử dụng nước thực tế ở hạ lưu sông Đa Nhim nhỏ hơn thì hồ Đại Ninh được phép giảm lưu lượng xả, nhưng không nhỏ hơn 0,7 m3/s sau khi được Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng thống nhất.

Quy định giá trị dòng chảy tối thiểu sau đập, sau công trình áp dụng theo từng thời kỳ khác nhau trong năm.

Cục Quản lý tài nguyên nước có trách nhiệm theo dõi, giám sát và công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các hồ chứa, đập dâng, bao gồm: Kiểm tra, giám sát việc bảo đảm dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa; xử lý vi phạm đối với hành vi không bảo đảm dòng chảy tối thiểu theo quy định.

Định kỳ 6 tháng theo quy định, cục rà soát, cập nhật, tổng hợp và trình bộ công bố dòng chảy tối thiểu ở hạ lưu các đập, hồ chứa thuộc thẩm quyền cấp giấy phép khai thác nước mặt của Bộ Nông nghiệp và Môi trường.

Văn phòng Bộ Nông nghiệp và Môi trường chủ trì, phối hợp với Cục Quản lý tài nguyên nước để tổ chức việc đăng tải, công bố giá trị dòng chảy tối thiểu đối với các đập, hồ chứa được bộ này phê duyệt tại quyết định trên lên Cổng thông tin điện tử của bộ theo quy định của Thông tư số 03/2024/TTBTNMT và được sửa đổi bổ sung bởi Thông tư số 06/2026/TT-BNNMT./.

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