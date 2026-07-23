Phấn đấu hoàn thành xây nhà cho người dân vùng lũ Mường Than trước ngày 30/8

Lũ quét khiến vùng đất Mường Than, tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng nề về người và tài sản. 24 hộ dân mất nhà đã nhanh chóng được tỉnh Lai Châu xây nhà mới, phấn đấu hoàn thành phải trước 30/8 để đón người dân vào ở.

Mệnh lệnh khẩn cấp

Ngay sau khi xảy ra lũ quét vào ngày 17/7 tại bản Chít và các bản khác của xã Mường Than khiến 24 hộ dân mất nhà cửa, tỉnh Lai Châu đã khẩn trương họp bàn xây nhà tái định cư cho các hộ dân.

Ngày 19/7, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lai Châu đã có quyết định ban hành Lệnh xây dựng công trình khẩn cấp bố trí ổn định dân cư vùng thiên tai cấp bách tại xã Mường Than, giao cho Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu thực hiện, kinh phí dự kiến khoảng 19 tỷ đồng từ ngân sách nhà nước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

Quy mô công trình gồm bố trí khu tái định cư tập trung khoảng 24 hộ dân bị mất nhà do thiên tai; san tạo mặt bằng khoảng 10.000m2; đầu tư xây dựng nhà ở cấp 4 và các công trình hạ tầng kỹ thuật thiết yếu như: Đường giao thông nội bộ, hệ thống cấp, thoát nước, cấp điện, san nền và các hạng mục phụ trợ theo yêu cầu thực tế.

Khu tái định cư được xây dựng ở bản Sân Bay (xã Mường Than), cách điểm sạt lở khoảng 4km. Đây là vị trí an toàn, không có nguy cơ xảy ra sạt lở, lũ quét bảo đảm an toàn lâu dài cho người dân.

Phó Thủ tướng Hồ Quốc Dũng kiểm tra tiến độ khu tái định cư xây 24 căn nhà cho người dân Mường Than bị lũ quét. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Có mặt tại khu tái định cư vào ngày 21/7, Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Quốc Dũng yêu cầu Quân khu 2, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu tăng cường lực lượng, đẩy nhanh tiến độ để hoàn thành công trình sớm nhất. Nếu có khó khăn, vướng mắc phải báo cáo để Chính phủ tháo gỡ kịp thời.

Cam kết với Phó Thủ tướng, Trung tướng Lê Quang Đạo, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam khẳng định sẽ chỉ đạo Quân khu 2, Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu dồn lực xây nhà cho người dân vùng lũ Mường Than, trước ngày 30/8 sẽ hoàn thành xong 24 căn nhà để đón người dân vào ở.

Cũng trong ngày 21/7, đến kiểm tra tiến độ khu tái định cư, Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Lê Minh Ngân đã động viên cán bộ, chiến sỹ đang thi công tại công trường; đồng thời yêu cầu Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh khẩn trương thi công khu tái định cư đảm bảo chỗ ở trước mắt cho 24 hộ dân và khoảng 200 hộ cần phải di dời sau này.

Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu đã huy động 150 cán bộ, chiến sỹ cùng nhiều phương tiện máy móc nhanh chóng triển khai thi công.

Đại tá Đặng Vĩnh Thụy, Chỉ huy trưởng Bộ chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu cho biết xác định rõ đây là công trình có ý nghĩa thiết thực giúp người dân bị thiệt hại do thiên tai sớm ổn định cuộc sống, Ban Thường vụ Đảng ủy Quân sự tỉnh Lai Châu đã lãnh đạo, chỉ đạo các cơ quan, đơn vị giáo dục cho cán bộ, chiến sỹ nhận thức sâu sắc ý nghĩa nhân văn của nhiệm vụ quan trọng này, nêu cao quyết tâm với tinh thần "vượt nắng, thắng mưa," giúp đồng bào vùng lũ sớm nhất có thể được vào ở trong những ngôi nhà mới.

Thần tốc thi công xuyên ngày đêm

Ghi nhận của phóng viên TTXVN tại hiện trường, chỉ mới 3 ngày thi công, 4 căn nhà đã hoàn thành phần khung và lợp mái.

Các lực lượng trên công trường đang miệt mài chạy đua với thời gian để hoàn thành kế hoạch. 24 căn nhà, mỗi căn có diện tích 80m2 trong khuôn viên đất 200m2, trị giá 400 triệu đồng/căn.

Những mái nhà đầu tiên đã được lợp cho bà con Mường Than. (Ảnh: Nguyễn Oanh/TTXVN)

Để đẩy nhanh tiến độ san lấp mặt bằng, lực lượng thi công đã huy động tối đa nhân lực và máy móc làm việc liên tục theo nhiều ca, nhiều kíp với 5 máy thi công, hơn 10 xe ôtô vận chuyển cùng trên 20 cán bộ, chiến sỹ, công nhân tham gia san gạt, vận chuyển đất đá.

Các đơn vị trực tiếp thi công luôn bám sát hiện trường, điều hành chặt chẽ, tổ chức làm việc xuyên ngày đêm với quyết tâm hoàn thành công trình trong thời gian sớm nhất.

Thượng tá Nguyễn Thanh Bình, Trung đoàn trưởng Trung đoàn 880 (Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lai Châu) trực tiếp chỉ huy, điều hành công tác xây dựng tại công trường. Thượng tá Nguyễn Thanh Bình nêu rõ việc xây dựng nhà ở cho người dân bị thiệt hại do mưa lũ không chỉ có ý nghĩa về chính trị, kinh tế-xã hội mà còn thể hiện sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân đội đối với người dân bị thiệt hại do thiên tai. Bởi vậy, việc hoàn thành tiến độ xây dựng, bảo đảm chất lượng là trách nhiệm của Bộ đội Cụ Hồ đối với Nhân dân.

Trên công trường, những chiến sỹ với khuôn mặt đen sạm vì nắng gió vẫn đang miệt mài làm việc vì bà con vùng lũ Mường Than, để họ nhanh chóng có chỗ ở.

Chiến sỹ Tòng Văn Nhân (Trung đoàn 880) chia sẻ: "Chúng em ở đây vất vả không là gì so với bà con bị lũ quét mất nhà, mất người thân. Việc xây nhà cho dân là mệnh lệnh từ trái tim. Bộ đội sẽ phấn đấu hết mình, không phụ niềm tin của cấp ủy, chính quyền và nhân dân"./.

Lai Châu: Bộ đội thần tốc xây nhà cho người dân vùng lũ Mường Than Lũ quét khiến vùng đất Mường Than, tỉnh Lai Châu thiệt hại nặng nề về người và tài sản; 24 hộ dân mất nhà do lũ đang được hỗ trợ xây nhà mới và sẽ xong trước 30/8 để đón người dân vào ở.

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