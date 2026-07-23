Lào Cai kịp thời hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở

Ngày 23/7, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Lào Cai cho biết đơn vị vừa phối hợp với Công an xã Mường Khương kịp thời hỗ trợ người dân di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở tại thôn Páo Tủng, xã Mường Khương, góp phần bảo đảm an toàn tính mạng và tài sản của nhân dân.

Trước đó, do ảnh hưởng của mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực trên địa bàn tỉnh Lào Cai xuất hiện nguy cơ sạt lở đất. Khoảng 19 giờ 30 ngày 22/7, sau khi nhận được tin báo của Công an xã Mường Khương về nguy cơ sạt lở tại khu vực nhà ông Lù Dung Đạt, thôn Páo Tủng, Đội Cảnh sát giao thông đường bộ số 1, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh, đã khẩn trương có mặt tại hiện trường, phối hợp với công an xã triển khai các biện pháp bảo đảm an toàn cho người dân.

Qua kiểm tra thực tế, lực lượng chức năng xác định khu vực taluy âm tại Km195, Quốc lộ 4, đoạn qua xã Mường Khương xuất hiện tình trạng sạt lở, lún nền do mưa lớn kéo dài nhiều ngày, tiềm ẩn nguy cơ ảnh hưởng trực tiếp đến các hộ dân sinh sống phía dưới.

Lực lượng công an đã tích cực tuyên truyền, vận động và hỗ trợ các hộ dân di chuyển người và tài sản thiết yếu đến Nhà văn hóa thôn Páo Tủng để tránh nguy hiểm; đồng thời bố trí lực lượng theo dõi sát diễn biến thời tiết, sẵn sàng triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống phát sinh.

Công an xã Mường Khương bố trí nơi ở tạm thời, bảo đảm an toàn cho các hộ dân sau khi di dời khỏi khu vực nguy hiểm. (Ảnh: TTXVN phát)

Theo Văn phòng thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn tỉnh Lào Cai, dự báo ngày 23/7, trên địa bàn tỉnh Lào Cai mây đối lưu tiếp tục gây mưa rào, cục bộ mưa to đến rất to, dông sét kèm gió mạnh tại các xã Chế Tạo, Cốc Lầu, Khao Mang, Lao Chải, Nghĩa Đô và tiếp tục lan sang các xã Bản Liền, Bảo Hà, Bảo Nhai, Bảo Thắng, Bắc Hà, Dền Sáng, Hạnh Phúc, Mù Cang Chải, Púng Luông…

Công an tỉnh Lào Cai khuyến cáo người dân địa phương thường xuyên cập nhật thông tin dự báo, cảnh báo thời tiết; chấp hành nghiêm hướng dẫn của chính quyền và lực lượng chức năng; chủ động di dời khỏi khu vực có nguy cơ sạt lở khi có yêu cầu để bảo đảm an toàn cho bản thân và gia đình./.

Điện Biên cảnh báo nguy cơ lũ quét và sạt lở đất ở mức rất cao Từ đầu năm 2026 đến ngày 19/7, trên địa bàn tỉnh Điện Biên đã xảy ra 23 đợt thiên tai, chủ yếu gồm mưa lớn, dông lốc, mưa đá, sét đánh, sạt lở đất và sụt lún đất.