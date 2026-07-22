Giới khoa học cảnh báo nguy cơ tẩy trắng rạn san hô Great Barrier

Ngày 21/7, các nhà khoa học hàng đầu cảnh báo rạn san hô Great Barrier của Australia đang đối mặt với nguy cơ cao xảy ra hiện tượng tẩy trắng san hô trên diện rộng với mức độ nghiêm trọng, thậm chí có thể dẫn đến "nguy cơ sụp đổ hệ sinh thái" do tác động của hiện tượng thời tiết El Nino trong năm nay.

Phát biểu tại Hội nghị Chuyên đề quốc tế về rạn san hô được tổ chức ở thành phố Auckland (New Zealand), nhà sinh thái học bảo tồn biển Morgan Pratchett thuộc Đại học James Cook (bang Queensland) cho biết hiện tượng El Nino cực đoan là mối đe dọa đáng lo ngại.

Theo dự báo, trong năm nay, El Nino có thể lập kỷ lục về cường độ khi làm gia tăng nhiệt độ bề mặt khu vực trung tâm và phía Đông xích đạo Thái Bình Dương, kéo theo những biến động trên phạm vi toàn cầu về gió, áp suất khí quyển và lượng mưa.

Ông Pratchett nhận định rạn san hô Great Barrier có nguy cơ cao phải đối mặt với hiện tượng tẩy trắng ở mức độ nghiêm trọng trên quy mô lớn.

Vốn được xem là cấu trúc sống lớn nhất thế giới, rạn san hô Great Barrier trải dài khoảng 2.300km dọc theo bờ biển bang Queensland và là một trong những điểm thu hút khách du lịch quan trọng của Australia.

Tổ chức Giáo dục, Khoa học và Văn hóa Liên hợp quốc (UNESCO) đã giám sát tình trạng của rạn san hô này hằng năm kể từ năm 2021 - thời điểm cơ quan này cảnh báo rạn san hô Great Barrier có nguy cơ bị đưa vào Danh sách Di sản thế giới đang bị đe dọa.

Trên thực tế, diện tích san hô cứng trên toàn rạn đã suy giảm đáng kể trong giai đoạn 2024-2025, khi nhiệt độ nước biển cao hơn mức trung bình gây ra đợt tẩy trắng san hô hàng loạt lần thứ sáu kể từ năm 2016.

Bên cạnh đó, các hiện tượng thời tiết cực đoan, dòng chảy từ đất liền mang theo chất ô nhiễm, quá trình phát triển ven biển và sự tàn phá của loài sao biển gai cũng đang tạo thêm sức ép đối với hệ sinh thái của rạn san hô.

Giáo sư nghiên cứu biển Ove Hoegh-Guldberg thuộc Đại học Queensland cho rằng việc chính phủ các nước chưa có hành động đủ mạnh đang đe dọa tương lai của các rạn san hô trên toàn thế giới.

Mặc dù rạn san hô Great Barrier đã tránh được việc ghi tên vào danh sách Di sản thế giới đang bị đe dọa, Liên hợp quốc vẫn "quan ngại sâu sắc" về tình trạng tẩy trắng san hô hàng loạt và tác động của biến đổi khí hậu./.

Australia: Phát hiện quần thể san hô khổng lồ tại Great Barrier Quần thể san hô mới phát hiện dài khoảng 111m, với diện tích ước tính gần 3.973m2, vượt xa quy mô phổ biến của các quần thể đơn lẻ tương tự trên thế giới, thường chỉ dao động từ 30-35m.