Trung Quốc tiến hành chương trình nghiên cứu con người trên trạm vũ trụ

Ngày 20/7, Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc cho biết phi hành đoàn của tàu vũ trụ Thần Châu-23 được đưa lên trạm vũ trụ Thiên Cung của nước này cách đây khoảng 2 tháng đã hoàn thành các đánh giá về khả năng ra quyết định khẩn cấp và các bài kiểm tra về trạng thái tâm lý trong khuôn khổ một nghiên cứu rộng hơn về tác động của các chuyến bay dài vào vũ trụ đối với hành vi của con người.

Trung Quốc phóng tàu Thần Châu-23 đưa 3 phi hành gia lên trạm vũ trụ Thiên Cung ngày 24/5. Điểm nổi bật trong sứ mệnh Thần Châu-23 là một trong số các phi hành gia sẽ ở lại trên quỹ đạo 1 năm để thực hiện chương trình đầu tiên của Trung Quốc về nghiên cứu con người trong không gian, đồng thời thu thập dữ liệu cho chuyến bay dài của các nhà du hành vũ trụ.

Trong video hằng tuần do Cơ quan Vũ trụ có người lái Trung Quốc công bố ngày 19/7, các thành viên phi hành đoàn đang đeo các thiết bị cảm biến và kính thực tế ảo để theo dõi sóng não.

Các cuộc thử nghiệm này nằm trong số hơn 100 dự án khoa học và ứng dụng đang được tiến hành trên trạm vũ trụ.

Bên cạnh y học vũ trụ, phi hành đoàn cũng đã lắp đặt thiết bị đo sinh học bức xạ và camera ngoài trên một trong các module phòng thí nghiệm của trạm vũ trụ Thiên Cung.

Một loại pin lưu trữ năng lượng mới cũng sẽ được thử nghiệm trên quỹ đạo. Nếu đạt kết quả, loại pin này dự kiến sẽ hỗ trợ công tác nâng cấp trạm vũ trụ trong tương lai.

Các sứ mệnh có người lái trước đây trên trạm vũ trụ Thiên Cung thường kéo dài khoảng 6 tháng.

Khi Trung Quốc tiến gần hơn đến mục tiêu thám hiểm không gian sâu, các sứ mệnh kéo dài sẽ diễn ra thường xuyên hơn và đặt ra yêu cầu ngày càng cao về chịu đựng cả thể chất và tinh thần của các nhà du hành vũ trụ./.

Tàu vũ trụ Thần Châu-23 ghép nối thành công với trạm vũ trụ Thiên Cung Tàu Thần Châu-23 đã thực hiện quá trình tiếp cận và ghép nối nhanh, tự động với module lõi Thiên Hà của trạm Thiên Cung. Toàn bộ quá trình kết nối mất khoảng 3,5 giờ.