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Cuba đối mặt với cuộc khủng hoảng nhân khẩu học

Dân số Cuba tiếp tục giảm mạnh trong năm 2025, xuống còn khoảng hơn 9,4 triệu người, và là năm thứ 5 giảm liên tiếp, phản ánh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng tại nước này.

Phương Hoa
Quảng trường tại phố cổ La Habana vắng vẻ. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)
Quảng trường tại phố cổ La Habana vắng vẻ. (Ảnh: Việt Hùng/TTXVN)

Dân số Cuba tiếp tục giảm mạnh trong năm 2025, xuống còn khoảng hơn 9,4 triệu người, giảm hơn 313.000 người so với năm 2024 và là năm thứ 5 giảm liên tiếp.

Theo số liệu của Cơ quan Thống kê và Thông tin Quốc gia Cuba (ONEI), đây là mức dân số thấp nhất của quốc đảo này trong nhiều thập kỷ, phản ánh cuộc khủng hoảng nhân khẩu học ngày càng nghiêm trọng.

Theo ONEI, trong năm 2025, số người rời Cuba nhiều hơn số người nhập cư khoảng 245.000 người, góp phần khiến dân số nước này tiếp tục giảm mạnh.

Bên cạnh đó, Cuba hiện là quốc gia có dân số già nhất Mỹ Latinh và Caribe, với khoảng 27% dân số từ 60 tuổi trở lên, trong khi lực lượng trong độ tuổi lao động đã giảm hơn 1,25 triệu người trong 5 năm qua.

Tốc độ già hóa nhanh và tình trạng thiếu lao động đang tạo sức ép lớn lên thị trường việc làm, hệ thống an sinh xã hội và tăng trưởng kinh tế.

Số liệu thống kê cũng cho thấy số người tử vong trong năm 2025 gần gấp đôi số trẻ được sinh ra, trong khi tỷ suất sinh chỉ đạt 1,29 con/phụ nữ, thấp hơn nhiều so với mức sinh thay thế 2,1 con/phụ nữ và là mức thấp nhất kể từ năm 1958.

Theo Quỹ Dân số Liên hợp quốc (UNFPA), xu hướng sinh ít, tuổi thọ tăng và di cư của người trẻ đang làm thay đổi nhanh cơ cấu dân số Cuba, đặt ra những thách thức lâu dài đối với thị trường lao động, quỹ hưu trí và hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Để ứng phó, Chính phủ Cuba đang triển khai Chương trình quốc gia về động lực dân số, tập trung hỗ trợ sinh con, nâng cao chất lượng chăm sóc người cao tuổi và thích ứng với xu hướng già hóa./.

(TTXVN/Vietnam+)
#dân số #dân số Cuba #khủng hoảng nhân khẩu học Cuba
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