Phóng hỏa tại khu chung cư ở Hàn Quốc, nhiều người bị thương

Sáng 23/7, ít nhất 8 người bị thương, trong đó có 1 người nguy kịch, trong vụ nghi phóng hỏa gây cháy nổ tại văn phòng quản lý một khu chung cư ở thành phố Gyeongsan thuộc Đông Nam Hàn Quốc.

Theo phóng viên TTXVN tại Hàn Quốc, cảnh sát và chính quyền địa phương cho biết vụ việc xảy ra vào khoảng 8h29 ngày 23/7 (giờ địa phương, tức 6h29 cùng ngày theo giờ Việt Nam) tại văn phòng quản lý khu chung cư.

Cơ quan chức năng nghi ngờ một cư dân đã cố ý phóng hỏa, gây ra vụ cháy nổ. Lực lượng cứu hỏa đã khống chế hoàn toàn đám cháy sau khoảng 20 phút.

Trong số các nạn nhân, một người đang trong tình trạng nguy kịch. Những người còn lại gồm 5 người cao tuổi đang có mặt tại trung tâm sinh hoạt dành cho người cao tuổi nằm cạnh văn phòng quản lý.

Theo thông tin ban đầu, vào thời điểm xảy ra vụ việc, nhiều cư dân đang tập trung tại văn phòng để thảo luận các quy định quản lý khu chung cư.

Người bị tình nghi gây ra vụ phóng hỏa cũng bị thương và đã được đưa tới bệnh viện cấp cứu. Cảnh sát cho biết nghi phạm được cho là đã mang theo chất dễ cháy vào văn phòng và châm lửa, dẫn đến vụ nổ.

Cảnh sát đang tiến hành lấy lời khai của những người có mặt tại hiện trường nhằm làm rõ nguyên nhân vụ việc cũng như động cơ của nghi phạm./.

Hàn Quốc xác định thiệt hại của vụ phóng hỏa tàu điện ngầm tại Seoul Ngọn lửa đã làm hư hỏng nghiêm trọng một khoang tàu và gây thiệt hại do khói lan sang hai khoang khác, với tổng mức thiệt hại được xác định vào khoảng 330 triệu won.