Đức cảnh báo AI bị lợi dụng trong các vụ xâm hại trẻ em

Giới chức Đức ngày 21/7 cảnh báo về "ảnh hưởng ngày càng gia tăng" của trí tuệ nhân tạo (AI) và công nghệ số đối với tình trạng xâm hại tình dục trẻ em, cho biết các đối tượng phạm tội đang ngày càng lợi dụng những công cụ này để thực hiện hành vi xâm hại.

Theo ông Holger Muench, Chủ tịch Cơ quan Cảnh sát Hình sự Liên bang Đức (BKA), tình trạng xâm hại tình dục trẻ vị thành niên đang "ngày càng chuyển dịch sang môi trường số," trong đó nổi lên sự gia tăng của hành vi "grooming" trên mạng (cyber-grooming).

Đây là hình thức các đối tượng tiếp cận trẻ em trên môi trường trực tuyến và cố tình xây dựng mối quan hệ tin cậy nhằm tạo điều kiện thực hiện hành vi xâm hại tình dục.

Đức cũng ghi nhận số vụ việc liên quan đến việc người dùng theo dõi trực tiếp các hành vi xâm hại trẻ em thông qua các buổi phát trực tuyến (livestream) trên mạng gia tăng mạnh.

Theo ông Muench, số vụ đã tăng từ 25 trường hợp trong năm 2024 lên hơn 250 trường hợp vào năm 2026. Phần lớn các vụ phát trực tuyến này được cho là diễn ra ở nước ngoài.

Ông Muench cho biết cơ quan chức năng có bằng chứng cho thấy khoảng 40% số đối tượng theo dõi các buổi phát trực tuyến nói trên đã trực tiếp đến những địa điểm này để thực hiện hành vi xâm hại.

Theo ông Muench, sự gia tăng của các nội dung lạm dụng tình dục trẻ em do AI tạo ra đến nay chưa làm gia tăng số lượng trẻ em thực tế bị xâm hại. Tuy nhiên, điều này đặt ra những thách thức lớn đối với lực lượng thực thi pháp luật và các cơ quan điều tra khi phải xử lý khối lượng tài liệu lớn hơn nhiều.

Công nghệ AI cũng cho phép tạo ra các nội dung xâm hại tình dục trẻ em từ những hình ảnh "tưởng như vô hại."

Theo ông Muench, điều này không chỉ khiến trẻ em trở thành nạn nhân mà còn có thể làm gia tăng tình trạng "sextortion" - hình thức tống tiền bằng cách sử dụng hình ảnh hoặc video nhạy cảm để đe dọa, ép buộc nạn nhân.

Báo cáo của BKA cho thấy, trong năm 2025, có 20.051 trẻ vị thành niên tại Đức là nạn nhân của các vụ xâm hại tình dục, so với 19.344 trường hợp ghi nhận trong năm 2024.

Bộ trưởng Nội vụ Đức Alexander Dobrindt nhận định đây là con số "đáng báo động," đồng thời lưu ý rằng số liệu này chưa phản ánh thực tế do còn nhiều vụ việc chưa được tố giác.

Để tăng cường đấu tranh với tình trạng xâm hại trẻ em trên môi trường số và các loại tội phạm mạng khác, các nhà lập pháp Đức dự kiến sẽ yêu cầu các nhà cung cấp dịch vụ Internet lưu giữ địa chỉ IP của người dùng trong thời hạn 3 tháng. Theo kế hoạch, Quốc hội Đức sẽ bỏ phiếu thông qua quy định này vào mùa Thu năm nay./.

UNICEF cảnh báo trẻ em toàn cầu đối mặt với rủi ro từ AI Theo UNICEF, một thế hệ trẻ em đang lớn lên trong một cuộc thử nghiệm toàn cầu, khi công nghệ AI đang được ứng dụng rộng rãi dù các cơ chế quản lý và bảo vệ chưa hoàn thiện.