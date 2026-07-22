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Intel tiếp tục tái cơ cấu hoạt động trong lĩnh vực AI

Truyền thông Israel cho biết Tập đoàn Intel đang tiếp tục triển khai chương trình tái cơ cấu bằng việc cắt giảm nhân sự tại Bộ phận Trung tâm dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo.

Đức Trung
Trụ sở Intel tại Santa Clara, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)
Trụ sở Intel tại Santa Clara, California, Mỹ. (Ảnh: THX/TTXVN)

Truyền thông Israel cho biết Tập đoàn Intel đang tiếp tục triển khai chương trình tái cơ cấu bằng việc cắt giảm nhân sự tại Bộ phận Trung tâm dữ liệu và Trí tuệ nhân tạo, một trong những mảng kinh doanh tăng trưởng nhanh nhất của công ty.

Theo nguồn tin, đợt cắt giảm dự kiến ảnh hưởng tới hàng trăm lao động trên toàn cầu, song tác động tại Israel sẽ tương đối hạn chế do bộ phận này chỉ có quy mô hoạt động nhỏ tại nước này. Ước tính chỉ vài chục nhân viên tại Israel bị ảnh hưởng.

Động thái trên diễn ra trong bối cảnh Intel chuẩn bị công bố kết quả kinh doanh quý II vào cuối tuần này. Mặc dù Bộ phận Trung tâm dữ liệu và AI ghi nhận doanh thu 5,05 tỷ USD trong quý I/2026, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước nhờ nhu cầu đầu tư hạ tầng AI gia tăng, ban lãnh đạo Intel vẫn tiếp tục theo đuổi mục tiêu tinh gọn bộ máy và nâng cao hiệu quả hoạt động.

Intel cho biết việc điều chỉnh nhân sự nhằm tối ưu cơ cấu tổ chức, không làm thay đổi chiến lược phát triển sản phẩm. Công ty khẳng định vẫn duy trì lộ trình phát triển các dòng bộ xử lý máy chủ, chip AI chuyên dụng và các giải pháp hạ tầng trung tâm dữ liệu.

Đây là bước đi mới nhất trong chương trình cải tổ do Tổng Giám đốc Lip-Bu Tan triển khai kể từ khi nhậm chức vào tháng 3/2025.

Trước đó, Intel đã công bố kế hoạch cắt giảm khoảng 15% lực lượng lao động toàn cầu nhằm khôi phục năng lực cạnh tranh trong bối cảnh ngành bán dẫn bước vào cuộc đua phát triển trí tuệ nhân tạo ngày càng quyết liệt./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tập đoàn sản xuất chip Intel #Tập đoàn Intel #Cắt giảm nhân sự
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