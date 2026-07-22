Trung Quốc gỡ bỏ gần 760 trang web giả mạo cơ quan và doanh nghiệp

Văn phòng Thông tin mạng Quốc gia Trung Quốc ngày 21/7 cho biết đã gỡ bỏ 759 trang web giả mạo và lừa đảo trong nửa đầu năm nay, tăng 150% so với cùng kỳ năm ngoái.



Phóng viên TTXVN tại Trung Quốc dẫn thông cáo báo chí từ cơ quan trên cho biết các trang web giả mạo này nhắm vào các cơ quan Đảng và chính phủ, các tổ chức công, doanh nghiệp, tổ chức xã hội của nước này và các tổ chức quốc tế.



Các trang web doanh nghiệp giả mạo chiếm tỷ trọng lớn nhất với 313 trường hợp, tương đương 41,2% tổng số vụ việc; trong đó có 205 trang web giả mạo các công ty tư nhân.

Ngoài ra, có 310 trang web (chiếm 40,8%) mạo danh các tổ chức công, bao gồm tạp chí học thuật, trường học và bệnh viện. Riêng các trang web giả mạo nhận bài đăng cho tạp chí học thuật chiếm 180 trường hợp, tương đương 24% tổng số vụ việc.



Các cơ quan chức năng cũng đã xử lý 127 trang web mạo danh các cơ quan Đảng và chính phủ Trung Quốc, bao gồm Bộ Nhân lực và An sinh xã hội cùng nền tảng dịch vụ chính quyền của Khu mới Hùng An.



Theo thông cáo, các trang web chính phủ giả mạo thường thu hút người dùng bằng những lời hứa hẹn về trợ cấp, chính sách ưu đãi hộ khẩu hoặc các dịch vụ công khác. Một số trang web còn sử dụng tên của các cơ quan chính phủ đã đổi tên hoặc bị giải thể để tạo vỏ bọc hợp pháp cho các hoạt động lừa đảo.



Cơ quan quản lý cho biết các trang web doanh nghiệp giả mạo thường sử dụng tên của các công ty hoặc nền tảng thương mại điện tử nổi tiếng để cung cấp dịch vụ giả hoặc đăng tải thông tin sai lệch, từ đó dụ dỗ người dùng đăng ký tài khoản, cung cấp thông tin cá nhân hoặc thậm chí thực hiện thanh toán.

Theo cơ quan này, những trang web như vậy có thể gây tổn hại đến uy tín của doanh nghiệp, đồng thời khiến người dùng đối mặt nguy cơ rò rỉ thông tin cá nhân và thiệt hại về tài chính.



Cơ quan quản lý kêu gọi các đơn vị vận hành tăng cường quản lý trang web của mình, ứng dụng chính thức, thường xuyên kiểm tra an ninh và rủi ro, cũng như đưa ra cảnh báo công khai khi phát hiện các trang web giả mạo./.

Trung Quốc đóng hơn 13.000 trang web hoạt động trái phép Trung Quốc đã đóng hoặc thu hồi giấy phép của hơn 13.000 trang thông tin điện tử hoạt động trái phép từ năm 2015 tới nay trong nỗ lực xây dựng một không gian mạng trong sạch.