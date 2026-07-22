Trí tuệ Nhân tạo: Tranh cãi về việc thử nghiệm AI nhận diện khuôn mặt

Chính quyền bang Tây Australia vừa chính thức đưa vào thử nghiệm hệ thống nhận diện khuôn mặt tích hợp Trí tuệ Nhân tạo (AI), quét trực tiếp khuôn mặt người dân tại các khu vực công cộng.

Động thái này ngay lập tức làm dấy lên những tranh cãi gay gắt giữa giới chuyên gia về nguy cơ xâm phạm quyền riêng tư và khả năng lạm dụng công nghệ giám sát.

Theo phóng viên TTXVN tại Australia, các báo cáo ban đầu cho thấy trong tuần đầu tiên triển khai, hệ thống Trí tuệ Nhân tạo mới đã quét khuôn mặt của hơn 130.000 người dân.

Thiết bị được lắp đặt trên các xe thùng cảnh sát có đánh dấu nhận diện rõ ràng, thực hiện quét thời gian thực đám đông đi qua và so sánh với cơ sở dữ liệu ảnh hồ sơ tội phạm của cảnh sát. Mặc dù công nghệ này đã hỗ trợ cảnh sát bắt giữ 19 đối tượng, nhưng hệ thống cũng ghi nhận 2 trường hợp phát cảnh báo sai.

Lo ngại trước những tác động trái chiều, giới chuyên gia an ninh và bảo mật thông tin tại Australia đã phát đi những cảnh báo quan trọng về phạm vi ứng dụng của công nghệ này.

Ông Dan Halpert, Giám đốc điều hành Công ty an ninh mạng Cybertrace (cựu sỹ quan Cơ quan Tình báo An ninh Australia-ASIO), nhận định việc thu thập hình ảnh tự động ở nơi công cộng đang xâm phạm trực tiếp đến quyền tự do cá nhân của những người dân vô tội, bao gồm cả trẻ em. Theo ông Halpert, nếu công nghệ này được nhân rộng, chính phủ bắt buộc phải ban hành hành lang pháp lý cực kỳ nghiêm ngặt để kiểm soát.

Bên cạnh đó, dự án thử nghiệm cũng dấy lên mối lo ngại về rủi ro "chệch hướng mục đích" khi phạm vi sử dụng công nghệ bị mở rộng ngoài mục tiêu an ninh ban đầu, đơn cử như việc truy quét người nhập cư trái phép.

Cựu Cảnh sát trưởng bang New South Wales, ông Robert Critchlow, đánh giá việc sử dụng Trí tuệ Nhân tạo nhận diện để kiểm soát nhập cư là hành vi lạm dụng công nghệ. Ông cho rằng hệ thống này chỉ nên giới hạn trong việc truy tìm các đối tượng có lệnh truy nã nghiêm trọng hoặc nằm trong danh sách theo dõi chống khủng bố.

Ở chiều ngược lại, những người ủng hộ khẳng định đây là công cụ đắc lực giúp tối ưu hóa lực lượng cảnh sát vốn đang mỏng của Australia, hỗ trợ phát hiện nhanh các đối tượng nguy hiểm để bảo đảm an toàn cộng đồng.

Hiện phía cảnh sát cho biết đối với các trường hợp không trùng khớp dữ liệu tội phạm, hình ảnh cá nhân sẽ được hệ thống tự động xóa bỏ ngay lập tức và mọi cảnh báo gửi về đều phải qua bước xác minh thủ công của sỹ quan trước khi tiến hành can thiệp./.

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