Anh triển khai xe tải nhận diện khuôn mặt để truy bắt tội phạm

Theo phóng viên TTXVN tại London, ngày 13/8, Bộ Nội vụ Anh đã thông báo kế hoạch triển khai các xe tải được gắn camera nhận diện khuôn mặt trên khắp nước Anh để truy bắt tội phạm.



Mười chiếc xe được trang bị công nghệ nhận diện khuôn mặt trực tiếp (LFR) sẽ được cung cấp cho các lực lượng cảnh sát để tìm kiếm những người bị truy nã vì các tội danh nghiêm trọng.

Theo Bộ trưởng Nội vụ Yvette Cooper, công nghệ này sẽ được sử dụng “một cách có mục tiêu” để xác định các tội phạm tình dục và những tội phạm nghiêm trọng khác.

Bảy khu vực, trong đó có Greater Manchester, West Yorkshire, Surrey, Sussex và Thames Valley sẽ được triển khai các xe tải này.

Cho đến nay, Lực lượng cảnh sát thủ đô London đã thực hiện 580 vụ bắt giữ bằng công nghệ LFR liên quan các tội danh như hiếp dâm, tội phạm sử dụng dao và cướp giật.

Các lực lượng được yêu cầu phải tuân theo hướng dẫn về cách sử dụng công nghệ này, bao gồm việc chỉ nhận diện khuôn mặt từ nguồn trực tiếp so sánh với danh sách theo dõi của cảnh sát.



Bộ Nội vụ cũng thông báo sẽ tham vấn về các biện pháp bảo vệ và giám sát cần thiết, nhằm tạo ra một khung pháp lý mới cho việc sử dụng công nghệ nêu trên.

Các xe tải cảnh sát LFR có hai camera CCTV được đặt trên nóc xe ở phía trước và phía sau, đồng thời có bảng thông báo bên hông xe để biết công nghệ nhận diện khuôn mặt đang được sử dụng.



Lindsey Chiswick, người phụ trách về nhận diện khuôn mặt tại Hội đồng Cảnh sát trưởng Quốc gia, cho biết công nghệ nhận diện khuôn mặt “sẽ được triển khai một cách có mục tiêu, dựa trên thông tin tình báo, trong một khu vực địa lý xác định và trong một khoảng thời gian cụ thể.”

LFR là một trong ba loại nhận diện khuôn mặt được cảnh sát sử dụng. Các sỹ quan được khuyến khích thu thập hình ảnh của các mục tiêu, bao gồm cả nhân chứng và nạn nhân, từ mạng xã hội, clip ghi hình từ chuông cửa và camera giám sát, sau đó so sánh chúng với cơ sở dữ liệu quốc gia của cảnh sát./.

