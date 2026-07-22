Công nghệ

Hàn Quốc điều tra nghi vấn lộ dữ liệu gần 10.000 nhà ngoại giao

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tin tặc đã xâm nhập máy chủ hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia từ tháng 4-5/2025 và duy trì quyền truy cập trong khoảng 10 tháng.

Nhật Hưng
Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)
Ảnh minh họa. (Ảnh: Vietnam+)

Bộ Ngoại giao Hàn Quốc đang điều tra vụ tấn công mạng nhằm vào Học viện Ngoại giao Quốc gia sau khi xuất hiện nghi vấn dữ liệu của khoảng 10.000 người, trong đó có các nhà ngoại giao và quan chức công tác tại các cơ quan đại diện ở nước ngoài, có thể đã bị truy cập trái phép.

Theo phóng viên TTXVN tại Seoul, một quan chức Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 21/7 cho biết hệ thống của Học viện Ngoại giao Quốc gia lưu trữ khoảng 10.000 hồ sơ và phần lớn nhân sự tại trụ sở bộ nằm trong diện có thể bị ảnh hưởng. Tuy nhiên, cơ quan này nhấn mạnh chưa thể khẳng định toàn bộ dữ liệu đã bị rò rỉ.

Trước đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc xác nhận tin tặc đã xâm nhập máy chủ hệ thống đào tạo trực tuyến của Học viện Ngoại giao Quốc gia từ tháng 4-5/2025 và duy trì quyền truy cập trong khoảng 10 tháng trước khi bị phát hiện vào tháng 2/2026.

Kết quả điều tra ban đầu cho thấy dữ liệu có khả năng bị truy cập gồm tên, chức vụ, đơn vị công tác, địa chỉ thư điện tử, mã số nhân viên và mật khẩu đã được mã hóa.

Các thông tin nhạy cảm như số căn cước, số điện thoại, địa chỉ và ảnh cá nhân được cho là không lưu trữ trên máy chủ này.

Giới chức Hàn Quốc đánh giá đây là vụ việc nghiêm trọng do danh sách nhân sự ngoại giao và quan chức công tác ở nước ngoài vốn không được công khai.

Việc dữ liệu thư điện tử có nguy cơ bị lộ cũng làm gia tăng rủi ro tấn công mạng có chủ đích và hoạt động gián điệp.

Theo Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, hiện chưa xác định được thủ phạm và không loại trừ khả năng có sự tham gia của các nhóm tin tặc được nhà nước hậu thuẫn.

Hệ thống đã được cô lập để phục vụ điều tra và chưa có thời điểm cụ thể khôi phục hoạt động./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Tin tặc #Lộ dữ liệu #Nhà ngoại giao Hàn Quốc Hàn Quốc
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Ảnh minh họa. (Nguồn: THX/TTXVN)

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