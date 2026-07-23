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Mỹ - Iran leo thang chiến sự, nhiều quốc gia Trung Đông kích hoạt còi báo động

Iran tuyên bố mở rộng tấn công các mục tiêu quân sự Mỹ tại Bahrain, Jordan và Kuwait nhằm đáp trả hành động "bá quyền" của Washington. Các trận oanh tạc buộc nhiều quốc gia Trung Đông phải kích hoạt còi báo động.

Minh Hiếu
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Trong bản tin hôm nay, mời quý vị cùng điểm qua những nội dung đáng chú ý sau:

Mỹ - Iran leo thang chiến sự, nhiều quốc gia Trung Đông kích hoạt còi báo động

EU thông qua gói trừng phạt thứ 21 với Nga

Mỹ - Trung duy trì liên lạc chặt chẽ về thỏa thuận thương mại

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Minh Hiếu
(Vietnam+)
#Iran mở rộng tấn công mục tiêu Mỹ #Mỹ cáo buộc bá quyền trong Trung Đông #EU áp dụng gói trừng phạt thứ 21 với Nga #Mỹ - Trung duy trì liên lạc về thương mại #Bản tin thời sự quốc tế hàng ngày

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