Tàu chở LNG đầu tiên vượt eo biển Bab el-Mandeb bất chấp đe dọa từ Houthi

Tàu chở khí tự nhiên hóa lỏng (LNG) GASLOG SALEM của Nigeria đã trở thành tàu LNG đầu tiên đi qua eo biển Bab el-Mandeb trong vòng 4 tháng qua, bất chấp các mối đe dọa an ninh từ lực lượng Houthi ở Yemen, đánh dấu một diễn biến đáng chú ý đối với hoạt động vận chuyển năng lượng toàn cầu.

Theo Báo cáo Ảnh hưởng Thị trường do S&P Global công bố ngày 22/7, tàu GASLOG SALEM, sau khi dỡ lô LNG xuất khẩu từ Nigeria ở Bangladesh, đã tiếp tục hành trình qua Biển Đỏ, trở thành tàu LNG đầu tiên đi qua eo biển Bab el-Mandeb kể từ tháng 3/2026.

S&P Global cho biết sau khi hoàn tất việc giao hàng tại Bangladesh, tàu đã neo ngoài khơi Sri Lanka khoảng một tuần trước khi tiếp tục hướng về Biển Đỏ.

Sự kiện diễn ra trong bối cảnh hoạt động vận tải năng lượng tại khu vực Trung Đông chịu áp lực ngày càng lớn do các rủi ro an ninh tại hai tuyến hàng hải chiến lược là eo biển Hormuz và Bab el-Mandeb.

Trong khi căng thẳng tại eo biển Hormuz tiếp tục ảnh hưởng đến xuất khẩu dầu của vùng Vịnh, các lời đe dọa mới của lực lượng Houthi đã làm gia tăng rủi ro đối với tuyến vận tải qua Biển Đỏ.

Tuy nhiên, S&P Global nhận định việc một tàu LNG đi qua eo biển Bab el-Mandeb chưa thể được xem là dấu hiệu cho thấy hoạt động vận chuyển LNG đang quay trở lại tuyến đường này.

Theo tổ chức này, hành trình của GASLOG SALEM không liên quan đến xuất khẩu LNG của Saudi Arabia, do đó có thể Houthi "nương tay" khi lực lượng này tuyên bố áp đặt "lệnh phong tỏa" các cảng của Saudi Arabia bên bờ Biển Đỏ.

Báo cáo cũng cho thấy lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Bab el-Mandeb đang giảm mạnh. Ngày 21/7, tổng số tàu đi qua khu vực này chỉ còn 29 tàu, giảm so với 41 tàu trong ngày 20/7, tương đương mức giảm gần 30%.

Đáng chú ý, số tàu chở dầu giảm mạnh nhất, từ 16 tàu xuống 7 tàu. Theo S&P Global, đây là dấu hiệu đầu tiên cho thấy các chủ tàu đã bắt đầu điều chỉnh kế hoạch vận chuyển sau khi lực lượng Houthi ngày 20/7 tuyên bố sẽ áp đặt lệnh phong tỏa các cảng của Saudi Arabia bên bờ Biển Đỏ.

Một số tàu rời cảng xuất khẩu dầu Yanbu của Saudi Arabia đã phải quay đầu hoặc giảm tốc độ, cho thấy các hãng vận tải đang đánh giá lại mức độ rủi ro khi đi qua khu vực phía Nam Biển Đỏ.

S&P Global cũng lưu ý Saudi Arabia hiện phụ thuộc nhiều hơn vào các cảng xuất khẩu bên bờ Biển Đỏ sau khi căng thẳng tại eo biển Hormuz leo thang.

Nếu tuyến Bab el-Mandeb tiếp tục bị gián đoạn, các chuyến tàu chở dầu sang châu Á sẽ phải đi theo các hải trình dài hơn, làm gia tăng chi phí vận chuyển và phí bảo hiểm hàng hải./.

Houthi tuyên bố tấn công 2 tàu Saudi Arabia trên Biển Đỏ Lực lượng Houthi ngày 23/7 tuyên bố đã thực hiện một chiến dịch quân sự nhằm vào 2 tàu chở dầu của Saudi Arabia trên Biển Đỏ, với lý do các tàu này vi phạm các hạn chế hàng hải của nhóm này.