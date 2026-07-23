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Trung Đông

Liban nêu điều kiện cho việc giải giáp phong trào Hezbollah

Tổng thống Liban nhấn mạnh tiến trình giải giáp Hezbollah chỉ có thể diễn ra dưới những điều kiện cần thiết và đó là việc chấm dứt sự chiếm đóng cũng như quân đội Liban nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.

Phạm Hà
Cảnh đổ nát sau vụ không kích tại Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)
Cảnh đổ nát sau vụ không kích tại Liban. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo phóng viên TTXVN tại Trung Đông, ngày 22/7, tờ Times of Israel dẫn thông báo từ Văn phòng Tổng thống Liban Joseph Aoun cho biết Beirut có thể thúc đẩy việc giải giáp phong trào Hezbollah với điều kiện quân đội Israel phải rút khỏi miền Nam nước này.

Tổng thống Aoun khẳng định Liban không thể an toàn hay thống nhất cho đến khi trở thành “một quốc gia với một quân đội bảo vệ tất cả người dân.”

Ông nhấn mạnh tiến trình giải giáp Hezbollah chỉ có thể diễn ra dưới những điều kiện cần thiết và đó là việc chấm dứt sự chiếm đóng cũng như quân đội Liban nắm quyền kiểm soát hoàn toàn.

Tuyên bố trên được đưa ra chỉ một ngày sau khi Tổng thống Aoun hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng, trong đó nhà lãnh đạo Liban đề nghị phía Washington hỗ trợ chính trị và tiếp tục hậu thuẫn cho quân đội Liban khi binh sỹ nước này đã bắt đầu được triển khai ở các khu vực phía Nam, trong đó bao gồm cả những khu vực mà lực lượng Israel đã rút quân.

Cùng ngày, Thủ tướng Liban Nawaf Salam tuyên bố Beirut đang nỗ lực thúc đẩy việc Israel rút hoàn toàn lực lượng khỏi các khu vực mà nước này đang chiếm đóng.

Phát biểu trong chuyến thăm làng Zawtar al-Gharbiyah, nơi quân đội Liban mới triển khai lực lượng, Thủ tướng Salam nhấn mạnh “sẽ tiếp tục huy động các nỗ lực chính trị và ngoại giao nhằm bảo đảm Israel rút quân hoàn toàn khỏi miền Nam Liban.”

Trước đó, lực lượng Israel hiện diện tại khu vực ngoại vi ngôi làng này. Chuyến thăm trên diễn ra 1 ngày sau khi Tổng thống Liban Joseph Aoun hội đàm với người đồng cấp Mỹ Donald Trump tại Nhà Trắng. Tại cuộc gặp, ông Aoun nhấn mạnh yêu cầu cấp thiết về việc Israel rút toàn bộ lực lượng khỏi lãnh thổ Liban.

Theo thỏa thuận, do Mỹ bảo trợ được ký hồi tháng trước, quân đội Liban có nhiệm vụ giải giáp Hezbollah, trong khi quân đội Israel sẽ rút khỏi các “khu vực thí điểm” để lực lượng Liban tiếp quản. Tuy nhiên, Hezbollah đã bác bỏ thỏa thuận và từ chối hạ vũ khí.

Quân đội Liban cho biết ngày 21/7, lực lượng Israel đã nổ súng gần các binh sĩ đang triển khai tại Zawtar al-Gharbiyah. Phía Israel khẳng định binh sĩ nước này chỉ “bắn cảnh cáo lên không trung” sau khi quân đội Liban tiến vào một khu vực “không thuộc phạm vi thí điểm”./.

(TTXVN/Vietnam+)
#Phong trào Hezbollah #Quân đội Israel #Quân đội Liban Liban
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