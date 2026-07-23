Làm rõ hiện tượng giếng khoan liên tiếp phun khí và nước tại Gia Lai

Một giếng khoan của người dân tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai bất ngờ phun mạnh khí và nước lên mặt đất sau khi được khoan sâu thêm để tìm nguồn nước.

Một giếng khoan của người dân tại xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai bất ngờ phun mạnh khí và nước lên mặt đất sau khi được khoan sâu thêm để tìm nguồn nước.

Theo đó, trong quá trình khoan sâu thêm khoảng 20 mét , gia đình ông Đàm Xuân Hòa, ở làng Klă (xã Chư Prông, tỉnh Gia Lai) bất ngờ nghe nhiều tiếng động lớn phát ra từ lòng đất. Khi mũi khoan được rút lên, khí cùng nước phun mạnh khỏi miệng giếng.

Trước đó, một giếng khoan khác của gia đình ông Hoà cũng xảy ra hiện tượng tương tự. Sau khi được bịt kín và lắp van, giếng hiện không còn phun khí.

Theo Ủy ban Nhân dân xã Chư Prông, đến nay địa phương đã ghi nhận 4 giếng khoan xuất hiện hiện tượng khí và nước phun lên mặt đất.

Nhận định ban đầu của một số chuyên gia cho rằng, nguyên nhân có thể do mũi khoan gặp các túi khí hoặc đường dẫn khí trong lòng đất.

Tuy nhiên, đây mới chỉ là đánh giá ban đầu, hiện cơ quan chuyên môn đang khảo sát, đánh giá hiện tượng này để xác định nguyên nhân và mức độ an toàn, qua đó cũng đưa ra khuyến cáo đối với người dân khi khai thác nước ngầm trên địa bàn./.