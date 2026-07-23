Phát hiện 2 loài san hô quý hiếm trong Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau

Ngày 23/7, Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư (Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Cà Mau) cho biết vừa phát hiện 2 loài san hô quý hiếm gồm san hô cành đa mi và san hô khối đầu thùy tại khu vực biển Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc.

Đây là phát hiện có ý nghĩa quan trọng trong việc bảo tồn đa dạng sinh học biển của địa phương và cả nước.

Sự phát hiện quan trọng này là kết quả của chương trình phối hợp khảo sát, đánh giá nguồn lợi thủy sản và đa dạng sinh học tại khu vực biển Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc giữa Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau với Trung tâm Bảo tồn sinh vật biển và Phát triển cộng đồng (MCD).

Theo Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau, cả 2 loài san hô cành đa mi và khối đầu thùy vừa được ghi nhận đều nằm trong danh sách các loài thuộc nhóm đặc hữu, nguy cấp, quý hiếm của Việt Nam và thế giới.

Đánh giá về tầm quan trọng của phát hiện này, ông Bùi Nhật Phương, Phó Chi cục trưởng Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư tỉnh Cà Mau nhấn mạnh: “Đây là những loài có số lượng quần thể ít ngoài thiên nhiên, cần phải được bảo vệ để bảo tồn tính đa dạng không chỉ cho tỉnh Cà Mau mà còn có ý nghĩa trong bảo tồn đa dạng sinh học của Việt Nam và thế giới.”

Nhằm tăng cường quản lý và bảo vệ các loài sinh vật biển quý hiếm, UBND tỉnh Cà Mau đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án thả phao ranh giới Khu bảo tồn biển tỉnh với tổng kinh phí 18 tỷ đồng. Dự án sẽ triển khai lắp đặt 200 phao chuyên dụng trên biển.

Hiện Chi cục Biển, Hải đảo và Kiểm ngư đang phối hợp chặt chẽ với các đơn vị liên quan khẩn trương hoàn thiện các hợp đồng tư vấn, thi công công trình nhằm bảo đảm triển khai đúng tiến độ, phấn đấu hoàn thành ngay trong năm 2026.

Khi đưa vào vận hành, hệ thống phao ranh giới sẽ tạo cơ sở vững chắc cho quản lý, bảo vệ đa dạng sinh học, đồng thời ngăn chặn hiệu quả các hành vi xâm nhập và tác động trái phép vào phạm vi các phân khu chức năng của khu bảo tồn.

Khu bảo tồn biển tỉnh Cà Mau được thành lập năm 2024 có tổng diện tích 27.000 ha, bao gồm: Phân khu bảo vệ nghiêm ngặt 2.800 ha, phân khu phục hồi sinh thái 11.230 ha, phân khu dịch vụ - hành chính 3.970 ha và vùng đệm 9.000 ha.

Phạm vi khu bảo tồn bao bọc các cụm đảo Hòn Khoai, Hòn Chuối và Hòn Đá Bạc, đóng vai trò then chốt trong việc duy trì cân bằng sinh thái biển khu vực cực Nam Tổ quốc./.

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