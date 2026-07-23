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Đội hình tối ưu tuyển Việt Nam đấu Timor Leste: Tài Lộc chấn thương, ai thay thế?

Thủ môn Việt kiều Đặng Văn Lâm và tiền đạo nhập tịch Nguyễn Tài Lộc đã không tham dự buổi tập cuối cùng của đội tuyển Việt Nam, trước trận đấu với Timor Leste tại trận ra quân ASEAN Cup 2026.

Viết Thành
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Đội hình tối ưu của đội tuyển Việt Nam cho trận ra quân ASEAN Cup 2026.

Nhân sự trong tay huấn luyện viên trưởng Kim Sang Sik có vẻ vẫn chưa ổn định, khi thủ môn Đặng Văn Lâm và cầu thủ nhập tịch Nguyễn Tài Lộc phải ở lại khách sạn tự tập, không ra sân trong buổi tập mới nhất của đội tuyển Việt Nam.

Quân số trong tay thầy Kim lúc này là 23 cầu thủ. Vắng Văn Lâm, Tài Lộc không ảnh hưởng nhiều đến trận đấu với Timor Leste, bởi chiến lược gia người Hàn Quốc vẫn còn nhiều nhân sự thay thế. Trong đó, Đình Bắc nổi lên như một sự lựa chọn tối ưu trên hàng công của đội tuyển Việt Nam thay thế cầu thủ nhập tịch Tài Lộc./.

(Vietnam+)
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