Quyết tâm triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quyết tâm, quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học...

Nhân kỷ niệm 79 năm ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026), sáng 23/7, tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Bộ Nội vụ phối hợp với Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Báo Nhân dân, Đài Truyền hình Việt Nam và Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội trang trọng tổ chức Hội nghị tri ân người có công với cách mạng toàn quốc năm 2026 và phát động Phong trào đẩy mạnh chăm lo người có công với cách mạng.

Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng dự và phát biểu tại Hội nghị.

Thủ tướng yêu cầu tiếp tục quyết tâm, quyết liệt triển khai Chiến dịch 500 ngày đêm; đẩy nhanh tiến độ, sớm hoàn thành xây nhà cho con đẻ của người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học; xác định rõ đây là nhiệm vụ chính trị trọng tâm và cũng là tình cảm, bổn phận thiêng liêng của cả hệ thống chính trị, bảo đảm hoàn thành toàn bộ các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra./.