Nhận định Campuchia vs Singapore: Chủ nhà quyết tâm đè bẹp đối thủ ngay trận mở màn

Lúc 19h00 ngày 24/7, Campuchia ra quân bảng A ASEAN Cup 2026 gặp Singapore – "khắc tinh" từng thắng họ 6 trong 7 lần chạm trán gần nhất kể từ năm 2008.

Bước vào giải đấu với tư cách chủ nhà, Campuchia thể hiện quyết tâm rất lớn thông qua chiến dịch trẻ hóa mạnh mẽ của huấn luyện viên Koji Gyotoku. Sự xuất hiện của các nhân tố nhập tịch chất lượng, đặc biệt là tiền vệ cánh Iago Bento Fernandes gốc Brazil bên cạnh ngòi nổ Sieng Chanthea, giúp hàng công đội chủ nhà trở nên biến ảo và tốc độ hơn. Lợi thế từ thảm cỏ Morodok Techo cùng phong độ ấn tượng qua các trận giao hữu gần đây là điểm tựa vững chắc để Campuchia hướng tới một kết quả khởi đầu thuận lợi.

Ở bên kia chiến tuyến, Singapore đến Phnom Penh với tư cách đội bóng vừa giành vé dự Asian Cup 2027 và sở hữu dàn tuyển thủ dạn dày kinh nghiệm. Mặc dù gặp bất lợi khi thiếu vắng chân sút chủ lực Ikhsan Fandi do CLB không nhả quân, đội bóng đảo quốc sư tử vẫn rất nguy hiểm nhờ bản lĩnh của Hariss Harun, Izwan Mahbud cùng khả năng chớp thời cơ của Ilhan Fandi. Lịch sử đối đầu cũng đang hoàn toàn ủng hộ Singapore khi họ giành chiến thắng ở 6/7 lần chạm trán gần nhất giữa hai đội.

Tuy nhiên, khoảng cách trình độ giữa hai bên ở thời điểm hiện tại đã thu hẹp đáng kể. Sự cuồng nhiệt từ khán giả nhà kết hợp cùng khát vọng của dàn cầu thủ trẻ Campuchia được kỳ vọng sẽ tạo ra nhiều sóng gió cho hàng thủ vốn đang chệch choạc của Singapore. Với lực lượng được bổ sung chiều sâu cùng điểm tựa sân nhà, Campuchia hoàn toàn đủ cơ sở để hướng tới một chiến thắng sát nút 2-1, qua đó có khởi đầu trọn vẹn và chấm dứt chuỗi thành tích lép vế kéo dài nhiều năm qua./.