Casino Hạ Long bất ngờ báo lỗ quý II, doanh thu trò chơi giảm mạnh.

Công ty Cổ phần Quốc tế Hoàng gia (RIC), đơn vị vận hành Casino Royal Hạ Long, báo lỗ hơn 9 tỷ đồng trong quý II/2026, trong khi cùng kỳ năm trước lãi hơn 10 tỷ đồng.

Bản tin 60s ngày 24/7/2026 có những thông tin đáng chú ý sau:

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