Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành thành phố biển quốc tế vào năm 2045

Trong chiến lược phát triển đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Đà Nẵng hướng tới mục tiêu trở thành thành phố biển quốc tế, trung tâm du lịch, dịch vụ và logistics của Việt Nam và khu vực Đông Nam Á.

Đây không chỉ là tầm nhìn kinh tế, mà còn là định hướng đối ngoại-xây dựng hình ảnh Đà Nẵng như một thành phố của hòa bình, hợp tác và sáng tạo.

Vị trí chiến lược

Sau khi hợp nhất với tỉnh Quảng Nam, thành phố Đà Nẵng mới sở hữu không gian biển - vùng bờ có quy mô lớn, cấu trúc đa dạng và tiềm năng nổi trội, với chiều dài bờ biển khoảng 228km, hệ thống đảo và không gian biển đặc thù phong phú, đủ điều kiện phát triển đồng bộ các ngành kinh tế biển chủ lực như du lịch và dịch vụ biển, kinh tế hàng hải-logistics, thủy sản, công nghiệp ven biển, khai thác khoáng sản biển và năng lượng tái tạo.

Các khu vực chiến lược như vịnh Đà Nẵng, bán đảo Sơn Trà, Chu Lai-Kỳ Hà, Cù Lao Chàm, Tam Hải... đóng vai trò là “điểm nút” không gian quan trọng, vừa tạo động lực tăng trưởng vừa gắn với bảo vệ hệ sinh thái và bảo đảm quốc phòng, an ninh.

Nằm ở vị trí trung tâm miền Trung, sở hữu địa hình đa dạng với núi, sông, biển, Đà Nẵng giữ vai trò cửa ngõ ra Biển Đông của khu vực Tây Nguyên và Hành lang kinh tế Đông-Tây, đồng thời là điểm trung chuyển quan trọng trong mạng lưới giao thương quốc tế của khu vực Đông Nam Á. Chính “vị trí chiến lược kép” - vừa là trung tâm vùng, vừa là cửa ngõ ra biển đã làm nên sức hấp dẫn đặc biệt của Đà Nẵng trên bản đồ phát triển khu vực.

Trong kết luận làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Đà Nẵng vào cuối tháng 4 vừa qua, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng gợi mở Đà Nẵng phải đổi mới mạnh mẽ tư duy phát triển; quy hoạch, tổ chức lại không gian phát triển thành phố theo tầm nhìn dài hạn, hiện đại, đồng bộ và liên kết... Quy hoạch của Đà Nẵng phải thể hiện tầm nhìn của một đô thị biển hiện đại, một trung tâm dịch vụ, tài chính, logistics, đổi mới sáng tạo, công nghệ cao và kinh tế biển có sức cạnh tranh khu vực; mở ra các không gian tăng trưởng mới, bảo đảm hài hòa giữa mục tiêu phát triển với mục tiêu kinh tế, xã hội, môi trường và an ninh chiến lược.

Quy hoạch phát triển Đà Nẵng theo định hướng "vươn Đông-tỏa Tây," đặt trong chuỗi giá trị liên kết du lịch-công nghiệp-nông nghiệp-logistics-giáo dục-y tế...; đồng thời, tăng cường liên kết vùng, nhất là với thành phố Huế, tỉnh Quảng Ngãi để xây dựng chuỗi cụm đô thị, cụm ngành kinh tế liên vùng; liên kết với duyên hải Nam Trung Bộ, Tây Nguyên và hành lang kinh tế Đông-Tây. Cần xác định rõ các trục phát triển, không gian động lực, khu vực ưu tiên và những dự án then chốt, kiên quyết khắc phục đầu tư dàn trải, theo phong trào.

Một góc ở đảo Cù Lao Chàm, thành phố Đà Nẵng. (Ảnh: Đỗ Trưởng/TTXVN)

Trong bài phát biểu khai mạc Hội nghị Trung ương 3, khóa XIV, người đứng đầu Đảng và Nhà nước lại tiếp tục nhấn mạnh tầm quan trọng của biển trong không gian phát triển quốc gia: “Biển là không gian sinh tồn, phát triển và bảo vệ chủ quyền; phải được quản trị tổng hợp, kết nối với đất liền, cảng biển, logistics và các hành lang kinh tế và hợp tác quốc tế."

Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng Nguyễn Đình Vĩnh cho biết thực hiện các Nghị quyết của Trung ương Nghị quyết số 36-NQ/TW ngày 22/10/2018 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Nghị quyết số 43-NQ/TW của Bộ Chính trị; Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố lần thứ nhất cũng như định hướng, gợi mở của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm, trong chiến lược phát triển, Đà Nẵng luôn xác định biển là động lực quan trọng và là không gian phát triển mới của thành phố. Với tầm nhìn chiến lược và khát vọng vươn ra biển lớn, Đà Nẵng đang từng bước khẳng định vị thế là trung tâm kinh tế biển năng động, sáng tạo và bền vững của khu vực miền Trung-Tây Nguyên, đóng góp tích cực vào sự phát triển chung của cả nước.

Dự thảo Phê duyệt Quy hoạch chung thành phố Đà Nẵng đến năm 2050, tầm nhìn đến năm 2075 cũng xác định quan điểm xây dựng và phát triển Đà Nẵng trở thành thành phố biển đáng sống, chuỗi đô thị đa trung tâm, đổi mới sáng tạo, cửa ngõ hội nhập - nơi con người là trung tâm của phát triển, thiên nhiên là nền tảng bền vững và hội nhập quốc tế là động lực tăng trưởng…

Về tầm nhìn đến năm 2050, xây dựng Đà Nẵng là thành phố biển hiện đại, thông minh, đáng sống và giàu bản sắc; là cực tăng trưởng quan trọng của quốc gia; đóng vai trò là trung tâm quốc gia và khu vực về khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo, logistics, kinh tế biển, thương mại, tài chính, thương mại tự do, khoa học-công nghệ, trung tâm du lịch-di sản, văn hóa-thể thao, giáo dục-đào tạo, y tế chất lượng cao; phát triển đô thị tăng trưởng xanh, thích ứng với biến đổi khí hậu; đảm bảo vững chắc quốc phòng, an ninh và chủ quyền biển đảo…

Trụ cột trong chiến lược phát triển bền vững

Theo Phó Bí thư Thường trực Thành ủy Đà Nẵng, Chương trình hành động về phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 đặt mục tiêu xây dựng Đà Nẵng trở thành một trung tâm kinh tế biển lớn của cả nước, đô thị biển quốc tế trên cơ sở phát triển mạnh các ngành kinh tế biển, bảo đảm an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Đà Nẵng đặt mục tiêu đóng góp của các ngành kinh tế thuần biển vào tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố đạt 10% vào năm 2025 và 15% vào năm 2030. Phát triển hài hòa các ngành kinh tế biển, từ du lịch và dịch vụ biển, đến phát triển kinh tế hàng hải với mục tiêu trở thành trung tâm cảng của miền Trung, đạt trình độ khu vực; phát triển năng lượng tái tạo và khai thác hải sản bền vững... Mục tiêu đến năm 2045, Đà Nẵng trở thành thành phố phát triển kinh tế biển bền vững và thịnh vượng.

Ông Nguyễn Đình Vĩnh cho biết, mục tiêu xuyên suốt của thành phố trong nhiệm kỳ này là phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng kinh tế hai con số, xây dựng Đà Nẵng trở thành cực tăng trưởng quan trọng và là một trong những trung tâm phát triển năng động của cả nước. Để hiện thực hóa mục tiêu đó, thành phố sẽ tập trung khai thác tối đa dư địa và không gian phát triển mới sau hợp nhất.

Thành phố sẽ tập trung hoàn thiện hệ thống hạ tầng chiến lược, tăng cường liên kết giữa khu vực ven biển, đô thị trung tâm với miền núi phía Tây; phát huy hiệu quả vai trò của Khu kinh tế mở Chu Lai, Khu công nghệ cao, hệ thống cảng biển, sân bay và các trung tâm logistics để tạo động lực phát triển cho toàn vùng, phát huy tối đa các cơ chế, chính sách đặc thù mà Trung ương đã dành cho thành phố. Đây là lợi thế rất quan trọng để Đà Nẵng bứt phá trong thời gian tới.

Thành phố tập trung phát triển mạnh du lịch và dịch vụ biển chất lượng cao, gắn kết với các ngành logistics, hàng hải, công nghiệp công nghệ cao và kinh tế số, hướng tới xây dựng mô hình “thành phố biển thông minh và bền vững." Hệ thống du lịch biển-văn hóa cũng được mở rộng, từ các bãi biển nổi tiếng như Mỹ Khê, Non Nước, Cửa Đại, An Bàng cho đến di sản thế giới Hội An, hình thành chuỗi sản phẩm du lịch độc đáo, thu hút du khách trong nước và quốc tế. Ngành nuôi trồng và khai thác hải sản được phát triển theo hướng công nghệ cao, áp dụng kỹ thuật sinh học, bảo quản sau thu hoạch và khai thác xa bờ bền vững, nâng cao giá trị xuất khẩu và đảm bảo sinh kế cho ngư dân.

Tàu container tại Cảng Quốc Tế Chu Lai. (Ảnh: Quốc Khánh/TTXVN)

Bên cạnh đó, hệ thống giao thông ven biển cũng sẽ được đầu tư đồng bộ, kết nối từ thành thị đến nông thôn, giữa đồng bằng và miền núi cũng như giữa các tỉnh, thành phố trong khu vực miền Trung; các bến thủy nội địa, bến ngang sông được cải tạo, nâng cấp, khai thác hiệu quả, tạo điều kiện thuận lợi cho tàu thuyền ra vào cảng và tránh trú bão.

Thành phố đã và đang mở rộng quan hệ hợp tác với các địa phương ven biển trong khu vực, như Busan (Hàn Quốc), Kawasaki (Nhật Bản), Oakland (Hoa Kỳ), đồng thời thu hút đầu tư từ nhiều đối tác có kinh nghiệm trong lĩnh vực hàng hải, du lịch và công nghệ môi trường.

Để tăng cường công tác quản lý tài nguyên và bảo vệ môi trường biển, hướng đến thực hiện thành công Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển thành phố Đà Nẵng nói riêng và Chiến lược phát triển bền vững kinh tế biển Việt Nam nói chung, thành phố Đà Nẵng đề nghị Chính phủ chỉ đạo các bộ, ngành có liên quan nghiên cứu, tham mưu sửa đổi Luật Tài nguyên, môi trường biển và hải đảo nhằm hoàn thiện cơ sở pháp lý thống nhất cho quản lý tổng hợp tài nguyên, môi trường biển và hải đảo; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước; tháo gỡ các rào cản pháp lý đối với phát triển kinh tế biển bền vững; tăng cường bảo vệ môi trường, hệ sinh thái biển và vùng bờ; đồng thời bảo đảm thực hiện đầy đủ các cam kết, điều ước quốc tế mà Việt Nam đã tham gia. Nghiên cứu, điều chỉnh Quy hoạch không gian biển quốc gia, Quy hoạch tổng thể khai thác, sử dụng bền vững tài nguyên vùng bờ thời kỳ 2021-2030 theo hướng linh hoạt hơn trong việc xử lý chồng lấn giữa nhu cầu bảo tồn và phát triển kinh tế./.

Định vị thành phố Đà Nẵng trở thành nơi đáng đầu tư và cống hiến Để định vị Đà Nẵng trở thành nơi đáng đầu tư và cống hiến, thành phố đang đẩy mạnh thu hút đầu tư và sử dụng hiệu quả các nguồn lực xã hội cho các mô hình phát triển mới.