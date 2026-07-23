Hội nghị thượng đỉnh MICE toàn cầu 2026: Cơ hội thương mại mới cho du lịch Việt

Sáu tháng đầu năm 2026, thị trường khách Nga có sự bứt phá mạnh mẽ với 742.679 lượt khách (đạt mức 285,8% so với cùng kỳ 2025), đồng thời vươn lên xếp thứ 3 về lượng khách quốc tế đến Việt Nam. Đây là thị trường có mức tăng trưởng khách vượt trội nhất của du lịch Việt, cả trong tháng 6/2026 cũng như tính chung 6 tháng qua; cũng là nhóm khách chất lượng cao, có mức chi tiêu tốt với thời gian lưu trú dài.

Theo đánh giá của Phó Cục trưởng Nguyễn Thị Hoa Mai, Việt Nam sở hữu nhiều lợi thế phù hợp với nhu cầu của du khách Nga như khí hậu nhiệt đới ấm áp quanh năm, bờ biển đẹp, cơ sở nghỉ dưỡng chất lượng cao, văn hóa đặc sắc, ẩm thực phong phú và người dân thân thiện.

Trong chiến lược phát triển thị trường Nga giai đoạn tới, thay vì tập trung vào nghỉ dưỡng biển, các cơ quan quản lý và doanh nghiệp Việt đang hướng tới những phân khúc có khả năng chi tiêu cao hơn như nghỉ dưỡng dài ngày, chăm sóc sức khỏe, golf, du lịch văn hóa, MICE và các chương trình hội nghị dành cho doanh nghiệp Nga.

Từ tháng 3/2025-4/2026, số chuyến bay giữa hai nước đã tăng thêm khoảng 6-7 chuyến mỗi tuần. Hiện có 25 địa phương của Nga đang khai thác các tuyến bay tới Việt Nam. Vào mùa cao điểm từ tháng 10-4 hàng năm, mỗi tuần có 40-50 chuyến bay từ các địa phương của Nga đến Việt Nam. Đặc biệt, dù vào mùa thấp điểm, tần suất này vẫn duy trì ở mức 15-20 chuyến mỗi tuần.

Không chỉ Việt Nam xác định Nga là thị trường trọng điểm và đẩy mạnh giao lưu, trao đổi khách hai chiều, ở chiều ngược lại, trong bối cảnh lượng du khách từ Việt Nam đến Moscow (Nga) ngày càng tăng, Ủy ban Du lịch thành phố Moscow (Moscow City Tourism Committee) cũng luôn duy trì các đối thoại chuyên môn tích cực với ngành du lịch Việt Nam.

Hội nghị MICE toàn cầu 2026 hứa hẹn sẽ tiếp tục mở rộng tầm ảnh hưởng trên quy mô toàn cầu. (Ảnh: BTC)

Tháng 5/2025, sáu đại diện từ các công ty lữ hành hàng đầu Việt Nam đã có chuyến khảo sát (fam trip) đến Moscow, tìm hiểu các điểm đến trọng điểm và gặp gỡ hơn 40 đại diện thuộc ngành du lịch thành phố. Trước đó, 2024 và 2025, Ủy ban Du lịch Thành phố Moscow đã tổ chức các phái đoàn xúc tiến thương mại đến Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh, nơi các doanh nghiệp Moscow giới thiệu tiềm năng của thành phố và đàm phán với các đối tác Việt Nam… Những hoạt động này phản ánh sự quan tâm ngày càng tăng đối với việc thúc đẩy hợp tác ngành ở quy mô quốc tế và kích cầu du lịch thương mại xuyên quốc gia.

Đáng chú ý, tiếp nối kỳ hội nghị kỷ lục năm 2025 với sự tham gia của hơn 2.500 khách thương mại đến từ 37 quốc gia, đại diện Ủy ban Du lịch Thành phố cho biết Moscow sẽ tổ chức Hội nghị thượng đỉnh Du lịch kết hợp Sự kiện và Kinh doanh (MICE) toàn cầu lần thứ tư, từ ngày 16-17/12/2026.

Năm nay, Hội nghị MICE toàn cầu đặc biệt chú trọng vào các mô hình tương tác và các bài học thực tế. Với chủ đề “Kiến giải thành công trong ngành MICE: Từ ý tưởng, công cụ đến kết quả thực tiễn,” sự kiện sẽ mang đến góc nhìn đón đầu xu hướng của ngành du lịch MICE hiện đại. Các chuyên gia đầu ngành cũng sẽ chia sẻ sâu về nhiều chủ đề, từ đánh giá hiệu quả tài chính của dự án, chiến lược thâm nhập thị trường mới cho đến việc xây dựng các mối quan hệ đối tác bền vững và lâu dài…

Hội nghị là cầu nối thúc đẩy các cuộc đối thoại cấp cao, quy tụ các khách hàng là doanh nghiệp và hiệp hội, các đơn vị tổ chức sự kiện và đơn vị lữ hành MICE, nhà cung cấp dịch vụ MICE, cơ quan quản lý du lịch cùng các chuyên gia hàng đầu từ khối BRICS (nhóm các nền kinh tế đang phát triển bao gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi) và các quốc gia Nam bán cầu.

Thủ đô Moscow của Nga được đánh giá có tiềm năng như một điểm đến MICE hàng đầu. (Ảnh: BTC)

Bên cạnh đó, khu vực triển lãm quy mô lớn tại sự kiện sẽ góp phần giúp các đơn vị vận hành MICE, các thương hiệu và tập đoàn trong ngành nhà hàng, khách sạn, du lịch của Việt Nam trực tiếp quảng bá tiềm năng và năng lực tới nhóm khách hàng chuyên nghiệp. Thông tin chi tiết có tại trang web chính thức của sự kiện: https://business.russpass.ru/en/projects-events/meet-global-mice-congress/mgmc-2026

“Chúng tôi không ngừng mở rộng quy mô khách mời nhằm kết nối các chuyên gia trên toàn cầu, mở ra những chân trời hợp tác mới. Đối với các chuyên gia đến từ Việt Nam, hội nghị là cơ hội tuyệt vời để khẳng định vị thế, mở rộng mạng lưới kinh doanh, trải nghiệm sự hiếu khách của Moscow cũng như tiềm năng của Moscow như một điểm đến MICE hàng đầu,” Phó Giám đốc thứ nhất phụ trách Phát triển Du lịch Thương mại thuộc Văn phòng Dự án Phát triển Du lịch và Khách sạn Moscow, bà Anastasia Popova khẳng định./.

Tổng thống Putin giao Bộ Ngoại giao Nga xem xét miễn thị thực cho công dân Việt Nam Thủ tướng Phạm Minh Chính và Tổng thống Vladimir Putin nhất trí cần đẩy mạnh giao lưu nhân dân; tạo điều kiện thuận lợi về đi lại cho công dân của hai nước, qua đó thúc đẩy du lịch, thu hút thêm khách du lịch Nga tới Việt Nam và khách du lịch Việt Nam tới Nga.

​