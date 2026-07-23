Phú Quốc lọt top những hòn đảo hấp dẫn nhất: Ghi thêm điểm trước thềm APEC 2027

Nền tảng du lịch trực tuyến toàn cầu Expedia vừa công bố danh sách “Những hòn đảo hấp dẫn nhất năm 2026.” Theo đó, Việt Nam có Phú Quốc góp mặt và xếp ở vị trí thứ 9, cùng nhiều thiên đường nghỉ dưỡng nổi tiếng như Saint Lucia (Caribbean), Porto Santo (Bồ Đào Nha), Praslin (Seychelles), Syros (Hy Lạp), quần đảo Lofoten (Na Uy), Palawan (Philippines), Culebra (Puerto Rico), Sanibel (Mỹ) và Fiji.

Dữ liệu của Expedia cho thấy nhu cầu du lịch nghỉ dưỡng trên đảo đang tăng mạnh ở quy mô toàn cầu. Lượng tìm kiếm trực tuyến các kỳ nghỉ trên đảo tăng 55% so với cùng kỳ năm trước; số lượt nhắc đến trên mạng xã hội tăng khoảng 20%...

Saint Lucia (Caribbean) đứng đầu bảng xếp hạng nhờ cảnh quan ngoạn mục cùng các trải nghiệm nghỉ dưỡng lãng mạn, riêng tư. Châu Âu cũng góp mặt với Porto Santo, Syros và quần đảo Lofoten - những điểm đến nổi bật nhờ văn hóa đặc sắc và không gian yên bình.

Xếp hạng này cũng phản ánh xu hướng mới ngày càng ưu tiên những hòn đảo giữ được vẻ đẹp nguyên sơ, giàu bản sắc văn hóa và mang lại giá trị tốt hơn, thay vì các điểm nghỉ dưỡng truyền thống của du khách thế giới.

Đáng chú ý, lượng tìm kiếm về Phú Quốc đã tăng 25% thông qua nền tảng Expedia, khẳng định sức hút ngày càng lớn của đảo ngọc trong mắt bạn bè quốc tế. Nền tảng đánh giá cao hệ sinh thái nghỉ dưỡng, các trải nghiệm cao cấp cùng mức chi phí cạnh tranh của Phú Quốc.

Đặc biệt, trước đó, đặc khu Phú Quốc được lựa chọn là nơi tổ chức Diễn đàn Kinh tế châu Á - Thái Bình Dương (APEC) năm 2027, mang đến vận hội mới cho đảo ngọc trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, cơ hội trở thành một điểm đến sự kiện biểu tượng hàng đầu được cả thế giới biết đến.

Vùng biển đảo phía nam đảo Phú Quốc. (Ảnh: Dương Giang/TTXVN)

Các chuyên gia nhận định, lý do Phú Quốc ngày càng có nhiều sự kiện tầm cỡ quốc gia và quốc tế chọn làm điểm dừng chân là bởi địa phương này đang đáp ứng ngày càng toàn diện các “mẫu số chung” của các điểm đến sự kiện toàn cầu như chính sách visa cởi mở, đường bay thuận tiện, cơ sở hạ tầng du lịch chất lượng trên nền thiên nhiên tuyệt mỹ…

Việc được đăng cai nhiều hoạt động của APEC 2027 mở ra cho Phú Quốc cơ hội hiếm có để nâng tầm vị thế trên bản đồ du lịch quốc tế. Tuy nhiên, các chuyên gia cũng đánh giá đây không chỉ là sự kiện đối ngoại quan trọng mà còn là phép thử năng lực phát triển, quản trị và khả năng kiến tạo nền tảng tăng trưởng bền vững của địa phương trong những năm tới.

Tuần lễ cấp cao APEC diễn ra hàng năm đã và sẽ đưa địa danh diễn ra sự kiện thành tâm điểm chú ý của cả thế giới. Bởi toàn bộ hoặc đại đa số lãnh đạo các nền kinh tế thành viên APEC, trong đó có lãnh đạo các nền kinh tế lớn hàng đầu thế giới sẽ hội tụ về nơi đăng cai sự kiện cùng hàng nghìn đại biểu, doanh nghiệp, phóng viên trong và ngoài nước.

Với hệ sinh thái du lịch đẳng cấp ngày càng hoàn thiện và phát triển, vị trí địa lý chiến lược và bản sắc văn hóa đa dạng, Phú Quốc đang đứng trước thời cơ vàng để khẳng định mình như một biểu tượng du lịch mới của khu vực./.

Thông qua sự kiện APEC, những điểm nhấn mà Phú Quốc có thể giới thiệu đến bạn bè quốc tế như: nước mắm Phú Quốc (một sản phẩm đạt tiêu chuẩn quốc tế về chỉ dẫn địa lý), hồ tiêu, ngọc trai, ẩm thực hải sản… Ngoài ra, sự kiện APEC có thể là cơ hội cho Phú Quốc quảng bá hình ảnh qua các chương trình triển lãm văn hóa, hội chợ ẩm thực, các buổi biểu diễn nghệ thuật truyền thống…

Đảo ngọc Phú Quốc - Nơi hoàng hôn và tình yêu gặp gỡ Phú Quốc hiện là “ngôi sao mới của du lịch châu Á,” nơi hội tụ giữa vẻ đẹp thiên nhiên nhiệt đới và hệ sinh thái giải trí-nghỉ dưỡng hiện đại.