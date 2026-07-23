Bán vé trực tuyến đối với các chương trình biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương

Liên đoàn Xiếc Việt Nam vừa phối hợp với Tổng Công ty VTC triển khai nền tảng bán vé trực tuyến dành cho các chương trình biểu diễn tại Rạp Xiếc Trung ương thông qua website xiecvietnam.vn.

Thay vì phải đến trực tiếp quầy vé hoặc liên hệ qua nhiều kênh khác nhau, khán giả có thể truy cập website để theo dõi lịch biểu diễn, lựa chọn chương trình, suất diễn và vị trí ngồi phù hợp.

Đáng chú ý, hệ thống hiển thị sơ đồ khán phòng, giúp người mua chủ động lựa chọn ghế theo nhu cầu trước khi thanh toán. Đây là tiện ích thiết thực đối với những gia đình có trẻ nhỏ, nhóm đông người hoặc khán giả muốn chọn vị trí thuận lợi để theo dõi chương trình.

Quy trình mua vé được thực hiện trên cùng một hệ thống. Sau khi lựa chọn chương trình và vị trí ghế, khán giả có thể thanh toán trực tuyến bằng các phương thức điện tử. Khi giao dịch hoàn tất, vé điện tử dưới dạng mã QR được gửi tới người mua. Khán giả chỉ cần lưu mã vé trên điện thoại và xuất trình khi đến Rạp Xiếc Trung ương tại 67-69 Trần Nhân Tông, Hà Nội.

Việc sử dụng mã QR thay cho vé giấy giúp rút ngắn thời gian kiểm soát vé, hạn chế tình trạng thất lạc hoặc quên mang vé. Người xem cũng không phải đến sớm để xếp hàng mua vé trước giờ biểu diễn.

Tài khoản khách hàng trên website còn cho phép người dùng theo dõi những vé đã mua và lịch sử giao dịch, thuận tiện hơn khi cần kiểm tra lại thông tin suất diễn hoặc đặt vé cho những chương trình tiếp theo.

Trong giai đoạn đầu vận hành, khoảng 80% giao dịch trên nền tảng được thực hiện bằng thiết bị di động.

Nghệ sỹ Nhân dân Tống Toàn Thắng, Giám đốc Liên đoàn Xiếc Việt Nam, cho biết: “Việc triển khai hệ thống bán vé trực tuyến là bước đi cần thiết để Liên đoàn bắt kịp xu thế phát triển của thời đại và thay đổi thói quen tiếp cận nghệ thuật của công chúng. Khán giả hiện nay, đặc biệt là người trẻ và các gia đình có con nhỏ, mong muốn được xem lịch diễn, lựa chọn vị trí, thanh toán và nhận vé nhanh chóng ngay trên điện thoại. Công nghệ giúp quá trình đó trở nên thuận tiện, minh bạch hơn, đồng thời giúp chúng tôi hiểu rõ nhu cầu của người xem để tổ chức những chương trình phù hợp. Đây không chỉ là đổi mới cách bán vé mà còn là một phần trong quá trình xây dựng Liên đoàn Xiếc Việt Nam theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, đưa nghệ thuật xiếc đến gần hơn với công chúng."

Một tiết mục biểu diễn xiếc tại Rạp Xiếc Trung ương. (Ảnh: Khánh Hòa/TTXVN)

Việc triển khai website bán vé trực tuyến không chỉ thay đổi phương thức bán vé truyền thống, mà còn giúp hành trình thưởng thức nghệ thuật của khán giả thuận tiện hơn ngay từ bước tìm hiểu chương trình. Người xem có thể chủ động kiểm tra lịch diễn, chọn suất phù hợp với thời gian của gia đình và biết trước vị trí ngồi mà không phải đến tận rạp.

Toàn bộ quá trình từ tìm kiếm thông tin, đặt vé, thanh toán, nhận mã QR đến check-in được thực hiện liền mạch. Đối với Liên đoàn Xiếc Việt Nam, số hóa hoạt động bán vé cũng giúp đơn vị theo dõi nhu cầu của khán giả, tỷ lệ lấp đầy từng suất diễn và xu hướng lựa chọn chương trình. Những dữ liệu này có thể hỗ trợ việc xây dựng lịch biểu diễn, nâng cao chất lượng phục vụ và đưa ra những chương trình phù hợp hơn với công chúng.

Giá vé phổ biến dao động từ 100.000 đến 200.000 đồng là khoảng giá theo vị trí và suất diễn, không phải mức giá trung bình. Cách mua vé: Khán giả truy cập xiecvietnam.vn, lựa chọn chương trình và suất diễn, chọn ghế trên sơ đồ khán phòng, thanh toán trực tuyến, sau đó lưu mã QR để check-in khi đến rạp.

Xiếc Việt Nam khẳng định vị thế trên bản đồ nghệ thuật thế giới Lễ kỷ niệm 70 năm thành lập và đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất ghi dấu hành trình 70 năm Liên đoàn Xiếc Việt Nam nỗ lực phát triển, sáng tạo, khẳng định vị thế xiếc Việt.