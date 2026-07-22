Huế: Bảo tàng lưu giữ bảo vật "long đong" tìm nơi an cư

Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế (Bảo tàng) thuộc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, hiện đang lưu giữ hàng chục nghìn tài liệu, hiện vật có giá trị quan trọng đối với lịch sử, văn hóa của Cố đô Huế.

Thế nhưng, Bảo tàng đang gặp nhiều khó khăn trong việc tìm vị trí phù hợp để trưng bày, bảo quản hiện vật.

Bảo tàng được thành lập năm 1976, đặt trụ sở tại Di tích Quốc Tử Giám trong Kinh thành Huế. Đến cuối năm 2018, Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ) thống nhất chủ trương di dời bảo tàng đến cơ sở mới tại số 268 đường Điện Biên Phủ, phường Thuận Hóa. Sau khi di dời, trụ sở cũ là Di tích Quốc Tử Giám triều Nguyễn được tôn tạo, tu bổ nhằm phát huy giá trị di sản văn hóa.

Đến cuối năm 2024, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế hoàn thành di dời từ Di tích Quốc Tử Giám, đến địa điểm mới. Nơi đây hiện lưu giữ và bảo quản trên 32.000 hiện vật; trong đó có hai bảo vật quốc gia gồm: Bộ chóp tháp Champa Linh Thái, được công nhận năm 2020; Bệ thờ Vân Trạch Hòa, được công nhận năm 2015. Đặc biệt, bảo tàng đang lưu giữ, bảo quản hơn 100 hiện vật thể khối lớn, trọng lượng nặng.

Bảo tàng ở địa chỉ mới một thời gian ngắn đã bộc lộ bất cập khi không gian và cơ sở vật chất chưa đáp ứng tổ chức trưng bày hiện vật cố định, lẫn chuyên đề.

Theo Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế, nhìn nhận một cách thực tế, cơ sở vật chất và không gian của Bảo tàng tạinơi mới chưa đáp ứng tốt nhu cầu trưng bày hiện vật, đặc biệt là với các loại hiện vật lịch sử như các khí tài quân sự có kích thước và khối lượng lớn.

Việc bố trí không gian bảo quản, khu vực trưng bày ngoài trời cũng như tổ chức các tuyến tham quan chưa thực sự thuận lợi và chưa tương xứng với bề dày lịch sử của địa phương. Đây cũng là lý do trọng tâm mà thành phố tìm kiếm một không gian mới phù hợp hơn.

Tháng 12/2025, Ủy ban Nhân dân thành phố Huế quyết định điều chuyển khu nhà, đất số 24 đường Tố Hữu, phường Vỹ Dạ sang cho Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế quản lý, sử dụng làm cơ sở hoạt động.

Khu nhà, đất này có diện tích gần 20.000m2, từng là trụ sở của Ủy ban Nhân dân thành phố Huế thuộc tỉnh Thừa Thiên-Huế (cũ). Sau khi tỉnh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương ngày 1/1/2025, khu nhà, đất số 24 Tố Hữu, trở thành nơi làm việc của Ủy ban Nhân dân quận Thuận Hóa (cũ). Sau khi thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp từ ngày 1/7/2025, khu nhà, đất này không được sử dụng một thời gian ngắn.

Sau khi được giao khu nhà, đất số 24 Tố Hữu, đầu năm 2026, Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế đã gắn biển cơ sở mới tại đây; xây dựng kế hoạch di dời hiện vật, tài liệu từ cơ sở cũ số 268 Điện Biên Phủ, về địa điểm mới.

Tuy nhiên, việc di dời bảo tàng đến khu nhà, đất mới lại không được thực hiện. Bởi theo rà soát của cơ quan chức năng thành phố Huế, khu nhà, đất số 24 Tố Hữu chưa phù hợp với chức năng bảo tàng do hạn chế về không gian trưng bày, bảo quản hiện vật và tổ chức hoạt động chuyên môn nên cần điều chỉnh phương án sử dụng.

Theo Kết luận số 287-KL/TU ngày 23/4/2026 của Ban Thường vụ Thành ủy Huế, khu nhà, đất số 24 Tố Hữu được bố trí làm trụ sở làm việc của Ủy ban Nhân dân, Đoàn Đại biểu Quốc hội và Hội đồng Nhân dân thành phố Huế.

Về vị trí mới của bảo tàng, ngày 21/7, Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố Huế Nguyễn Thiên Bình thông tin, để giải quyết không gian trưng bày, Ủy ban Nhân dân thành phố giao Sở Tài chính, phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao, Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố, chuẩn bị phương án đề xuất khu nhà, đất số 3 Hùng Vương, phường Thuận Hóa để bố trí cho Bảo tàng Lịch sử thành phố. Vị trí này được đánh giá là không gian trung tâm, phù hợp hơn cho việc lưu giữ và phát huy các giá trị di sản, lịch sử.

Công tác tham mưu bố trí địa điểm mới tại số 3 Hùng Vương đã được triển khai, để sớm có cơ sở thực hiện các bước di dời, thiết kế không gian trưng bày tiếp theo.

Giám đốc Bảo tàng Lịch sử thành phố Huế Nguyễn Đức Lộc nêu rõ, địa điểm của Bảo tàng không ổn định gây nhiều khó khăn và bất tiện.

Bảo tàng đang làm công tác bảo quản và gìn giữ hiện vật, lập hồ sơ xin bảo quản định kỳ, thường xuyên hiện vật trong kho theo từng nhóm, chất liệu.

Hiện vật ngoài trời khổ lớn như xe tăng, máy bay… bảo tàng trình hồ sơ xin bảo quản chống xuống cấp và trả lại hiện trạng./.

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