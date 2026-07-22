"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu": Phim gia đình xúc động gắn kết ông cháu cựu chiến binh

Dự kiến khởi chiếu chưa đầy 2 tuần trước dịp Quốc khánh 2/9/2026, phim "Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" đang triển khai những bước quảng bá mới nhất. Trailer vừa ra mắt hé lộ câu chuyện, thể loại và cảm xúc bao trùm trong câu chuyện.

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" mở ra với tình huống người cháu Trí Bình (Cody Nam Võ) và nỗi băn khoăn "nếu cả đời không rực rỡ thì sao?" bất ngờ xuất hiện ở nhà ông Thời, ông nội của cậu (Nghệ sỹ ưu tú Cao Minh) để mượn nhà để khởi nghiệp quán càphê.

Khi liên tục phát hiện nhiều thói quen và cách hành xử kỳ lạ ở ông nội, Trí Bình lên kế hoạch "trừ tà" vì tin ông bị ma ám. Nhưng từ đây trailer chuyển sang hướng sâu lắng, tiết lộ rằng từ lâu, ngay cả các con cũng đã biết tình trạng của ông Thời, chủ động tạo khoảng cách giữa hai ông cháu nhằm bảo vệ Trí Bình.

Đại diện thế hệ thanh niên giàu tình cảm và mong muốn kết nối, cậu cháu trai dần học cách bước vào thế giới của ông, từ đó cùng ông sống lại một giai đoạn khốc liệt không thể quên về chiến tranh và những người đồng đội cùng vào sinh ra tử, những ký ức về sau một vết sẹo không bao giờ lành.

Với đề tài lấy cảm hứng từ người lính, Huỳnh Lập nói được truyền động lực lớn từ hai dịp đại lễ A50 và A80 năm 2025, cùng trải nghiệm chân thực khi tham gia "Sao nhập ngũ."

Hai "ông cháu" Nghệ sỹ ưu tú Cao Minh (chú Sáu phim "Địa đạo") và Cody Nam Võ. Huỳnh Lập ngồi ghế đạo diễn. (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

"Dự án này được nhen nhóm từ lâu trong tôi, chứ không phải do thấy những tác phẩm lịch sử trước đó được đón nhận mà muốn làm theo. Tôi cảm thấy bản thân có trách nhiệm phải lan tỏa tinh thần yêu nước."

"Tôi cũng vô cùng bất ngờ, bồi hồi và xúc động khi chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm hài cốt liệt sĩ được phát động cùng thời điểm bộ phim chuẩn bị ra mắt khán giả. Đối với tôi, tinh thần yêu nước không phải theo thời điểm mà là cả cuộc đời của một người Việt Nam,” đạo diễn sinh năm 1993 chia sẻ.

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" mang phong cách đặc trưng của Huỳnh Lập: kinh dị pha hài hước để làm nền cho câu chuyện gia đình xúc động, có tính chất chữa lành, thu hẹp khoảng cách thế hệ, đã trở nên quen thuộc từ series YouTube đến phim điện ảnh đầu tay "Nhà gia tiên" (2025).

"Nghỉ hè sợ nghỉ hưu" là một phần làn sóng điện ảnh Việt lấy cảm hứng cách mạng, lịch sử, hướng đến đáp ứng nhu cầu tìm về cội nguồn và bản sắc dân tộc của khán giả trẻ, nở rộ trong năm hai năm trở lại đây.

Phim dự kiến công chiếu từ 21/8, cùng thời điểm ra mắt "Mưa đỏ" năm 2025./.

Phim hài về ông cựu chiến binh và cháu "gen Z" chiếu dịp 2/9 Đạo diễn Huỳnh Lập công bố phim “Nghỉ hè sợ nghỉ hưu,” quy tụ diễn viên từ 3 hiện tượng phòng vé của điện ảnh Việt năm 2025 gồm “Mưa đỏ,” “Tử chiến trên không” và “Địa đạo.”