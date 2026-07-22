Nguyên mẫu thuyền chiến gây chú ý trong "bom tấn" The Odyssey

Hậu trường "The Odyssey." (Nguồn: CGV)

Sau khoảng 1 tuần công chiếu, "The Odyssey" đang trở thành tác phẩm tham vọng nhất của đạo diễn Christopher Nolan. Phim gây sốt phòng vé với hơn 264 triệu USD mở màn toàn cầu, dẫn đầu tại thị trường nội địa Mỹ, Brazil, Australia, Anh...

Tại Việt Nam, các suất chiếu IMAX nhiều khung giờ đều có tỷ lệ lấp đầy cao, phải liên tục bổ sung giờ chiếu sang tuần tiếp theo. Hiện "The Odyssey" cũng là phim người đóng từ Hollywood có doanh thu cao nhất tính riêng trong năm 2026.

Để kéo sự chú ý của khán giả đến sử thi 3.000 năm tuổi, Christopher Nolan không ngại thực hiện tham vọng với các đại cảnh hoành tráng.

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý nhất là quy mô dàn dựng bối cảnh thực tế. Không phụ thuộc kỹ xảo vi tính, Christopher Nolan và êkíp chọn đưa máy quay ra biển, sử dụng tàu thật và quay trong điều kiện tự nhiên nhằm tái hiện hành trình của người anh hùng Odysseus.

Phụ trách toàn bộ hoạt động hàng hải là Neil Andrea - chuyên gia phụ trách các cảnh quay biển trong "Dunkirk" và "Tenet" của Nolan, đồng thời có kinh nghiệm trong các phim nổi tiếng khác như "Cast Away," loạt "Pirates of the Caribbean" và các phần gần đây của "Mission: Impossible."

Cận cảnh thuyền chiến làm nên những hành động trên biển trong "The Odyssey." (Ảnh do đoàn phim cung cấp)

Odysseus trong phim sử dụng con tàu Draken Harald Hårfagre – chiến thuyền Viking nổi tiếng đến từ Stavanger (Na Uy). Đây là mẫu longship được đóng theo kích thước nguyên bản, dựa trên các nghiên cứu khảo cổ và kỹ thuật đóng tàu cổ đại.

Sau khi được bộ phận mỹ thuật điều chỉnh một số chi tiết, con tàu được đánh giá có hình dáng khá tương đồng với những chiến thuyền thời Mycenaean, giai đoạn diễn ra Odyssey.

Draken Harald Hårfagre còn có khả năng hoạt động trên biển thật. Con tàu từng hai lần vượt Đại Tây Dương và đi kèm đội thủy thủ chuyên nghiệp, giúp đoàn phim thực hiện những cảnh quay phức tạp ngay giữa đại dương thay vì trong trường quay kín.

Do chỉ một nửa số người trên tàu là thủy thủ, các diễn viên còn lại phải trải qua quá trình huấn luyện để có thể chèo thuyền, điều khiển buồm, vận hành bánh lái và thực hiện đúng các thao tác hàng hải.

Theo nhà sản xuất, êkíp cũng đưa vào phim những chi tiết phản ánh đúng mức độ nguy hiểm của việc điều khiển tàu cổ. Chỉ một sai sót khi xử lý mái chèo trong điều kiện sóng lớn cũng có thể khiến người chèo bị chấn thương nghiêm trọng hoặc bị hất khỏi tàu.

Quá trình ghi hình diễn ra tại nhiều quốc gia như Morocco, Italy, Hy Lạp, Ireland và Scotland. Êkíp gần như làm việc liên tục trên biển từ quay phim đến thu âm. Nhiều cảnh được ghi hình bằng hệ thống máy quay IMAX cỡ lớn nặng hơn 100kg, kinh phí hàng chục nghìn USD mỗi chiếc - điều hiếm thấy trong các dự án điện ảnh quay ngoài khơi.

"Phương pháp quay thực đã tạo nên bản sắc riêng cho bộ phim cũng như phong cách làm phim đặc trưng của Christopher Nolan," Neil Andrea chia sẻ.

Anne Hathaway trong vai hoàng hậu Penelope, người thay chồng giữ hòa khí cho xứ Ithaca sục sôi bất ổn. (Ảnh: )

Dựa trên thiên sử thi kinh điển của Homer, "The Odyssey" theo chân Odysseus (Matt Damon) trong cuộc hành trình kéo dài nhiều năm để trở về quê hương, sau khi thành Troy sụp đổ bởi kế sách con ngựa gỗ nổi tiếng. Song song với đó là câu chuyện của Telemachus (Tom Holland) cùng mẹ là Penelope (Anne Hathaway) bảo vệ vương quốc Ithaca khỏi lũ người nhăm nhe chiếm ngai vàng.

Phim còn quy tụ dàn diễn viên đình đám gồm Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, Charlize Theron, Zendaya và Samantha Morton.

Tác phẩm tiếp tục phát huy phong cách kể chuyện phi tuyến tính quen thuộc của Christopher Nolan, đồng thời khai thác hai chủ đề trung tâm của sử thi Hy Lạp là hành trình trở về và giá trị của lòng hiếu khách.

Thay vì xây dựng một thế giới thần thoại hào nhoáng, bộ phim hướng tới bức tranh hậu chiến gai góc, khắc nghiệt và giàu tính hiện thực, được nhìn qua góc nhìn của chính Odysseus.

Trên các nền tảng như Rotten Tomatoes, "The Odyssey" hiện đạt hơn 10.000 đánh giá tương đương 97% "cà chua tươi" từ khán giả, 94% điểm tích cực từ giới phê bình. Trên IMDb, 161.000 tài khoản cũng mang về cho phim số điểm trung bình 8,5/10. Metacritic ghi nhận 89 điểm trên thang Metascore, tương đương mức đánh giá cao "Universal Acclaim."

"The Odyssey" thống lĩnh phòng vé ngay tuần đầu ra mắt "The Odyssey" nâng tổng doanh thu mở màn trên toàn cầu lên khoảng 264,1 triệu USD; con số này không chỉ vượt xa kỳ vọng mà còn đủ để bù đắp kinh phí sản xuất khoảng 250 triệu USD của bộ phim.