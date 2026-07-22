Tiếp tục hoàn thiện hồ sơ để tìm kiếm và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ

Ngày 22/7, tại Bảo tàng Phụ nữ Việt Nam, Tổ chức cộng đồng "Trái tim người lính" phối hợp cùng các đối tác giới thiệu Hồ sơ Chứng tích chiến tranh 2026. Đồng thời công bố kết quả bước đầu Dự án "Sáng kiến tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh" (TTU-VWAI).

Sự kiện được tổ chức nhân kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh-Liệt sỹ (27/7/1947-27/7/2026) và hưởng ứng Chiến dịch "500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sỹ."

Điểm nhấn của sự kiện là việc công bố kết quả 6 tháng đầu năm 2026 của Dự án TTU-VWAI - chương trình hợp tác khoa học, nhân đạo giữa Đại học Công nghệ Texas (Hoa Kỳ) và các đối tác Việt Nam nhằm khai thác tư liệu lưu trữ phục vụ tìm kiếm người Việt Nam mất tích trong chiến tranh.

Quang cảnh buổi lễ. (Ảnh: PV/Vietnam+)

Theo Đại tá Đặng Vương Hưng, người sáng lập Tổ chức "Trái tim người lính," thông qua hoạt động truyền thông, Dự án TTU-VWAI đã kết nối thành công nhiều thân nhân gia đình liệt sỹ và cựu chiến binh với các thông tin lưu trữ có giá trị.

Dự án đã nghiên cứu hơn 200 hồ sơ thuộc hệ thống Hồ sơ Chứng tích chiến tranh (CDEC), phát hiện thông tin liên quan hơn 1.500 quân nhân Việt Nam trong các tài liệu lưu trữ của Hoa Kỳ. Tháng 4/2026, dự án đã bàn giao cho Ban Chỉ đạo Quốc gia 515 bộ tài liệu nghiên cứu hơn 600 trang phục vụ công tác xác minh, tìm kiếm và xác định danh tính liệt sỹ.

Nguồn tư liệu của dự án cũng góp phần hỗ trợ tìm kiếm các hố chôn tập thể liệt sỹ tại Công viên Lê Thị Riêng và đang được tiếp tục hoàn thiện để phục vụ công tác tìm kiếm tại khu vực sân bay Tân Sơn Nhất cùng một số địa điểm khác. Đồng thời, dự án đã kết nối nhiều thân nhân liệt sỹ, cựu chiến binh với các nguồn tư liệu lưu trữ, góp phần bổ sung thông tin phục vụ xác minh và tìm kiếm.

Chân dung màu các nữ Anh hùng liệt sỹ dân quân Lam Hạ.

Dịp này, Ban tổ chức trao tặng Bảo tàng tỉnh Ninh Bình 10 chân dung màu các nữ Anh hùng liệt sỹ dân quân Lam Hạ do nhóm họa sỹ trẻ của "Trái tim người lính" phục dựng bằng công nghệ mới.

Những tác phẩm không chỉ bổ sung tư liệu trưng bày mà còn góp phần lan tỏa văn hóa tri ân, giáo dục truyền thống yêu nước và lòng biết ơn đối với các thế hệ đã hy sinh vì Tổ quốc./.

Đắk Lắk: Mệnh lệnh “thần tốc Quang Trung” từ trái tim người lính Lực lượng quân đội nhanh chóng tái thiết cuộc sống sau lũ lụt, mang niềm tin và trách nhiệm qua hành trình xây dựng nhà cửa cho đồng bào.