Di sản Việt Nam có lộ trình phát triển bền vững thế nào tới năm 2045?

Chiến lược văn hóa đối ngoại đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045 vừa được Chính phủ thông qua với mục tiêu tổng quát là chủ động, tích cực hội nhập quốc tế về văn hóa để quảng bá sâu rộng các giá trị văn hóa Việt Nam ra thế giới đồng thời tiếp thu tinh hoa văn hóa nhân loại, xây dựng nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, trở thành sức mạnh mềm thúc đẩy đất nước phát triển nhanh và bền vững, nâng cao vị thế, uy tín và tầm ảnh hưởng của Việt Nam trên trường quốc tế, đóng góp xứng đáng vào sự đa dạng của nền văn minh nhân loại.

Đáng chú ý, một trong những mục tiêu trọng tâm trong giai đoạn 2026-2030 là di sản Việt Nam có thêm ít nhất 5 di sản/danh hiệu được các tổ chức quốc tế (UNESCO và các tổ chức chuyên ngành khác) công nhận/ghi danh; phấn đấu xây dựng ít nhất 10 điểm đến du lịch văn hóa-di sản thành thương hiệu quốc gia có sức cạnh tranh toàn cầu, có tính nhận diện trên trường quốc tế; thiết lập mới từ 1 đến 3 Trung tâm Văn hóa Việt Nam ở nước ngoài tại các địa bàn chiến lược.

Tầm nhìn đến năm 2045, Việt Nam có thêm 15 di sản, danh hiệu được các tổ chức quốc tế (UNESCO và các tổ chức chuyên ngành khác) công nhận/ghi danh; phấn đấu đưa Việt Nam vào Top 3 khu vực ASEAN và Top 30 thế giới về Chỉ số Sức mạnh mềm (Soft Power Index) của quốc gia.

Bên cạnh đó, chiến lược cũng đặt ra nhiệm vụ đổi mới tư duy, nâng tầm hoạt động, đa dạng hóa phương thức quảng bá và truyền thông thương hiệu văn hóa quốc gia trên toàn cầu.

Chiến lược chỉ rõ cần đổi mới và nâng cao hiệu quả công tác tổ chức Tuần/Ngày Văn hóa Việt Nam tại nước ngoài, tăng cường các chương trình hợp tác, biểu diễn chung với nước sở tại, tăng quy mô khán giả, đẩy mạnh truyền thông đại chúng về sự kiện; Khuyến khích lồng ghép các hoạt động trình diễn, thi đấu và trải nghiệm thực tế các môn thể thao truyền thống, võ thuật dân tộc, trò chơi dân gian mang đậm bản sắc Việt Nam; Giới thiệu, quảng bá các môn thể thao, nghệ thuật truyền thống đặc sắc của Việt Nam ra thế giới thông qua các chương trình giao lưu, festival, hội chợ, triển lãm.../.

Miền đất di sản tiên phong phát triển du lịch bền vững ở Việt Nam Các hoạt động xúc tiến, quảng bá thời gian qua của thành phố Huế triển khai hiệu quả và được đánh giá là một trong những địa phương tiên phong phát triển du lịch bền vững trên cả nước.