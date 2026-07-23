Hà Nội nghiên cứu mô hình khu dịch vụ giải trí đêm có kiểm soát

Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch triển khai Nghị quyết của Hội đồng Nhân dân thành phố về phát triển kinh tế ban đêm, đặt mục tiêu đến năm 2030 đưa kinh tế đêm từng bước trở thành động lực quan trọng của kinh tế dịch vụ Thủ đô, đóng góp khoảng 5% GRDP và gia tăng tỷ trọng trong thu ngân sách.

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ phát triển và vận hành các khu kinh tế đêm trọng điểm với chính sách hỗ trợ vượt trội, phân chia theo khu vực chức năng riêng. Trong đó, khu vực kinh tế đêm văn hóa - di sản gồm Hoàn Kiếm, Cửa Nam, Ba Đình, Sơn Tây, Sóc Sơn; khu vực kinh tế đêm giải trí - hiện đại gồm Tây Hồ - Tây Hồ Tây, Mỹ Đình, Đông Anh; khu vực kinh tế đêm sáng tạo gắn với công nghiệp văn hóa và khu kinh tế đêm nghỉ dưỡng - trải nghiệm văn hóa tại các địa bàn ngoại thành, làng nghề như, Bát Tràng, Ba Vì, Hương Sơn.

Để hỗ trợ phát triển kinh tế đêm, Hà Nội sẽ hình thành các tuyến kinh tế đêm với những sản phẩm, sự kiện ban đêm mang tính biểu tượng, gắn giá trị di sản, văn hóa, ẩm thực và không gian đô thị đặc trưng của Thủ đô như, tuyến trải nghiệm Thăng Long tứ trấn, các tuyến phố ẩm thực Tống Duy Tân, Tạ Hiện...

Thành phố đồng thời tổ chức và vận hành hiệu quả các trung tâm công nghiệp văn hóa, không gian sáng tạo văn hóa phát triển kinh tế đêm: Khu vực Đồng Xuân-Bắc Qua; phường Cửa Nam; Tây Hồ; Đông Anh; khu phát triển thương mại và văn hóa Bảo tàng sinh thái làng cổ Bát Tràng; Làng Văn hóa-Du lịch các dân tộc Việt Nam.

Những khu vực kinh tế đêm được đầu tư, nâng cấp hạ tầng và đẩy mạnh chuyển đổi số, kéo dài thời gian hoạt động của tuyến đường sắt đô thị Cát Linh-Hà Đông và tuyến Nhổn-Ga Hà Nội (khi hoàn thành) vào cuối tuần, ngày lễ, tổ chức tuyến xe buýt trợ giá kết nối khu vui chơi ban đêm.

Đáng chú ý, thành phố nghiên cứu mô hình khu dịch vụ giải trí ban đêm có kiểm soát.

Các cơ quan chức năng sẽ rà soát, lựa chọn khu vực có hạ tầng phù hợp để tổ chức khu dịch vụ hoạt động sau 24 giờ hoặc 24/24 giờ trong phạm vi được cấp phép, với các loại hình như, karaoke, vũ trường, bar, pub, câu lạc bộ, trò chơi điện tử… Việc triển khai phải bảo đảm các yêu cầu về an ninh, trật tự, văn hóa và quản lý đô thị.

Hà Nội sẽ xây dựng và vận hành các không gian văn hóa sáng tạo đêm (Creative Night Hubs), trước mắt triển khai tại chợ Đồng Xuân-Bắc Qua, Trung tâm công nghiệp văn hóa phường Cửa Nam và Tổ hợp sáng tạo Nhà máy xe lửa Gia Lâm.

Nhằm đáp ứng nhu cầu của nhóm khách trẻ từ 15-30 tuổi, thành phố nghiên cứu phát triển mô hình thể thao điện tử tại khu vực phù hợp; triển khai tổ hợp thể thao đêm kết hợp thương mại với các hoạt động trong nhà như billiards, e-sports, golf trong nhà, poker thể thao và môn ngoài trời (pickleball, tennis, chạy bộ).

Theo kế hoạch, Hà Nội sẽ tổ chức giải chạy quốc tế thường niên vào ban đêm với các cự ly marathon 42km, half marathon 21km và cự ly 10km; đồng thời phát triển sản phẩm di sản, văn hóa, nghệ thuật như, chuỗi sản phẩm “Ký ức Thăng Long” ứng dụng công nghệ số và Lễ hội Âm nhạc, Nghệ thuật đêm Hà Nội được tổ chức thường niên.

Hệ thống chiếu sáng nghệ thuật tại các tuyến phố, cầu, công viên và không gian công cộng (Hồ Tây, Hồ Hoàn Kiếm và dọc sông Hồng) tiếp tục được đầu tư tạo không gian đêm độc đáo; bản đồ số kinh tế đêm Hà Nội sẽ được xây dựng hỗ trợ tra cứu địa điểm, dịch vụ, giao thông và các sự kiện. Thành phố triển khai các giải pháp giảm thiểu tác động đến khu dân cư như, cách âm, tăng cường cây xanh, đồng thời thiết lập mạng lưới trạm y tế lưu động ban đêm nhằm bảo đảm an toàn cho người dân và du khách.

Theo đánh giá của Ủy ban Nhân dân thành phố Hà Nội, những năm gần đây, Thủ đô đã hình thành một số mô hình kinh tế đêm như, phố đi bộ, không gian ẩm thực, tour du lịch đêm và các chương trình biểu diễn nghệ thuật. Tuy nhiên, các hoạt động vẫn chưa tương xứng với tiềm năng, thiếu tính liên kết và chưa hình thành hệ sinh thái đồng bộ, có sức cạnh tranh cao./.

Hà Nội là điểm đến thân thiện thứ hai trên thế giới Thủ đô Hà Nội của Việt Nam là địa danh duy nhất của Đông Nam Á lọt vào tốp 10 và được vinh danh ở vị trí thứ hai trong bảng xếp hạng 10 thành phố có dịch vụ khách hàng thân thiện nhất thế giới.