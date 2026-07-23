Quảng Ninh tăng tốc về đích, quyết tâm đạt tăng trưởng GRDP trên 13%

Sau 6 tháng đầu năm đạt nhiều kết quả tích cực, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn tăng tốc với quyết tâm hoàn thành mục tiêu tăng trưởng GRDP trên 13% trong năm 2026.

Tỉnh xác định sẽ tập trung khơi thông các nguồn lực, tháo gỡ điểm nghẽn, đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, thu hút đầu tư và phát huy các động lực tăng trưởng mới để hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Theo ước tính, GRDP của Quảng Ninh trong 6 tháng đầu năm tăng 11,11%, cao hơn 0,04 điểm phần trăm so với kịch bản Ủy ban Nhân dân tỉnh đề ra. Kết quả này tiếp tục đưa Quảng Ninh nằm trong nhóm địa phương có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao của cả nước, đồng thời cho thấy những chuyển biến tích cực trong quá trình đổi mới mô hình tăng trưởng.

Điểm đáng chú ý là cơ cấu tăng trưởng của tỉnh đang thay đổi rõ nét. Nếu trước đây khai thác tài nguyên giữ vai trò chủ đạo thì hiện nay công nghiệp chế biến, chế tạo, dịch vụ và đầu tư đang trở thành những động lực chính đóng góp vào tăng trưởng kinh tế.

Công nghiệp chế biến, dịch vụ và đầu tư trở thành động lực mới

Theo Cổng Thông tin điện tử tỉnh Quảng Ninh, trong 6 tháng đầu năm, khu vực công nghiệp-xây dựng tăng 11%, vượt kịch bản đề ra. Riêng ngành công nghiệp tăng 10,83%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tiếp tục giữ vai trò đầu tàu khi nhiều dự án quy mô lớn đi vào hoạt động.

Khu vực dịch vụ cũng duy trì đà tăng trưởng tích cực với mức tăng 14,27%, nhờ sự phục hồi mạnh của du lịch, thương mại và logistics. Đây tiếp tục là những lĩnh vực đóng góp quan trọng vào tăng trưởng kinh tế của địa phương.

Sự phát triển của các khu công nghiệp công nghệ cao đang góp phần tạo diện mạo mới cho nền kinh tế Quảng Ninh.

Tại Khu công nghiệp Amata City Hạ Long (Sông Khoai), tổng vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đã vượt 3 tỷ USD với 25 nhà đầu tư đang hoạt động, tạo việc làm cho khoảng 6.000 lao động. Chỉ trong nửa đầu năm, khu công nghiệp tiếp tục thu hút thêm hai dự án mới trị giá 19 triệu USD trong lĩnh vực sản xuất linh kiện ôtô và thiết bị phục vụ ngành công nghiệp bán dẫn.

Khách du lịch làm thủ tục tại Cảng khách quốc tế Hạ Long. (Ảnh: Đức Hiếu/TTXVN)

Thu hút đầu tư tiếp tục tạo dư địa tăng trưởng

Cùng với dòng vốn FDI, Quảng Ninh tiếp tục ghi nhận những tín hiệu tích cực trong thu hút đầu tư trong nước.

Tại Hội nghị công bố các quy hoạch chiến lược của tỉnh diễn ra cuối tháng 6, Quảng Ninh đã trao quyết định chấp thuận chủ trương đầu tư và giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho 18 dự án với tổng vốn gần 45.000 tỷ đồng.

Các dự án tập trung vào phát triển hạ tầng khu công nghiệp, cảng biển, logistics, năng lượng, công nghiệp chế biến, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao. Đây được kỳ vọng sẽ tạo thêm dư địa tăng trưởng và nâng cao năng lực cạnh tranh của tỉnh trong những năm tới.

Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bùi Văn Khắng, thời gian tới Quảng Ninh sẽ khẩn trương cụ thể hóa các quy hoạch thành các chương trình, dự án trọng điểm; tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư, đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý quy hoạch và huy động hiệu quả các nguồn lực xã hội để hiện thực hóa mục tiêu trở thành cực tăng trưởng của khu vực phía Bắc.

Song song với thu hút đầu tư, Quảng Ninh tiếp tục xác định đầu tư công là động lực quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế.

Đến hết tháng 6, toàn tỉnh đã giải ngân hơn 10.138 tỷ đồng, đạt 96% kế hoạch giải ngân 6 tháng đầu năm và tương đương khoảng 47% kế hoạch vốn năm 2026 do Thủ tướng Chính phủ giao. Tỷ lệ này cao hơn đáng kể so với cùng kỳ năm trước cũng như mức bình quân của cả nước.

Nguồn vốn đầu tư công đang được ưu tiên cho nhiều công trình hạ tầng trọng điểm như bến cảng tổng hợp Vạn Ninh giai đoạn 1, bến cảng Con Ong-Hòn Nét, các tuyến giao thông kết nối Khu kinh tế ven biển Quảng Yên cùng hệ thống hạ tầng tại các khu công nghiệp Sông Khoai, Bắc Tiền Phong, Đông Triều và Texhong Hải Hà.

Khi hoàn thành, các dự án này sẽ góp phần mở rộng không gian phát triển công nghiệp, logistics và nâng cao năng lực thu hút đầu tư của tỉnh.

Sở Xây dựng tỉnh Quảng Ninh và Viện Hàng hải Đông Bắc (Hoa Kỳ) chính thức ký kết Bản ghi nhớ (MoU) về hợp tác chiến lược khu vực cảng Con Ong-Hòn Nét và Sáng kiến hàng hải Quảng Ninh. (Ảnh: Văn Đức/TTXVN)

Đồng bộ giải pháp để hoàn thành mục tiêu tăng trưởng

Xác định khối lượng công việc trong những tháng cuối năm còn rất lớn, Hội đồng Nhân dân tỉnh Quảng Ninh đã bổ sung các chỉ tiêu tăng trưởng năm 2026 với mục tiêu GRDP đạt trên 13%. Theo đó, khu vực công nghiệp và xây dựng phấn đấu tăng 15,03%, trong đó công nghiệp chế biến, chế tạo tăng gần 28%; khu vực dịch vụ tăng 14,2%; tổng vốn đầu tư toàn xã hội đạt trên 130.000 tỷ đồng; tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng tăng 24%; kim ngạch xuất khẩu tăng trên 15%; chỉ số sản xuất công nghiệp tăng 16%; số doanh nghiệp đang hoạt động đạt khoảng 15.200 doanh nghiệp.

Để hiện thực hóa các mục tiêu này, tỉnh sẽ tập trung triển khai đồng bộ nhiều giải pháp, từ điều hành linh hoạt các kịch bản tăng trưởng, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp, đẩy nhanh giải phóng mặt bằng, hoàn thiện hạ tầng các khu công nghiệp đến thúc đẩy các dự án điện khí, điện gió, phát triển kinh tế di sản, du lịch đêm, cửa khẩu thông minh Móng Cái-Đông Hưng và đưa các dự án cảng biển vào khai thác.

Ngoài ra, Quảng Ninh tiếp tục chuyển hướng thu hút đầu tư theo tiêu chí chất lượng, ưu tiên các dự án công nghệ cao, sử dụng năng lượng sạch, tạo giá trị gia tăng lớn và có khả năng liên kết với doanh nghiệp trong nước. Cùng với đó là tiếp tục cải thiện môi trường đầu tư kinh doanh, phát triển kinh tế tư nhân, thúc đẩy chuyển đổi số, đổi mới sáng tạo và nâng cao chất lượng nguồn nhân lực.

Theo lãnh đạo Hội đồng Nhân dân tỉnh, những tháng cuối năm sẽ là giai đoạn quyết định đối với việc hoàn thành các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội của năm 2026. Điều này đòi hỏi các cấp, các ngành và địa phương phải tiếp tục đổi mới tư duy quản lý, nâng cao hiệu quả điều hành, lấy kết quả thực chất và sự hài lòng của người dân, doanh nghiệp làm thước đo.

Bên cạnh nhiệm vụ tăng trưởng kinh tế, Quảng Ninh tiếp tục chú trọng phát triển văn hóa, bảo đảm an sinh xã hội và nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân. Các mục tiêu như mở rộng khám sức khỏe định kỳ, phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, thúc đẩy giáo dục STEM, hoàn thiện hạ tầng số và phát triển kinh tế xanh sẽ tiếp tục được ưu tiên triển khai.

Với nền tảng tăng trưởng tích cực trong nửa đầu năm cùng hệ thống giải pháp đồng bộ, Quảng Ninh đang bước vào giai đoạn tăng tốc với quyết tâm hoàn thành mục tiêu GRDP trên 13% trong năm 2026, tạo tiền đề thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển của giai đoạn 2026-2030./.

Kinh tế Quảng Ninh tăng trưởng trên 11% trong 6 tháng đầu năm 2026 Kết quả tăng trưởng trong 6 tháng đầu năm là nền tảng, bệ phóng vững chắc để Quảng Ninh tự tin hoàn thành thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội cho nửa cuối năm và cả giai đoạn 2026-2030.