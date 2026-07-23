Alphabet -công ty mẹ của Google công bố đạt doanh thu kỷ lục

Tập đoàn công nghệ Alphabet, công ty mẹ của Google, vừa công bố doanh thu quý 2 tăng trưởng 24% so với cùng kỳ năm trước nhờ sự bùng nổ của mảng điện toán đám mây, tuy nhiên gánh nặng chi phí hạ tầng trí tuệ nhân tạo (AI) đã khiến niềm tin của các nhà đầu tư bị sụt giảm.

Trong quý 2, Alphabet ghi nhận doanh thu đạt 119,8 tỷ USD, vượt qua kỳ vọng của giới phân tích. Cụ thể, mảng điện toán đám mây mang về 24,8 tỷ USD và mảng tìm kiếm đạt 63,3 tỷ USD. Lợi nhuận ròng trong giai đoạn từ tháng 4 đến tháng 6 đạt 112,1 tỷ USD, được thúc đẩy chủ yếu từ lợi nhuận cổ phiếu tại các công ty khác mà Alphabet đang nắm giữ.

Tuy nhiên, cổ phiếu của tập đoàn tại Mỹ này đã giảm hơn 4% trong phiên giao dịch sau giờ làm việc sau khi tăng dự báo chi tiêu vốn cả năm lên mức từ 195 tỷ USD - 205 tỷ USD. Giám đốc Tài chính Anat Ashkenazi cho biết dòng tiền tự do sẽ tiếp tục chịu áp lực do các khoản đầu tư lớn vào hạ tầng công nghệ phục vụ AI.

Quản lý danh mục đầu tư Brian Mulberry đến từ Zacks Investment Management nhận định rằng dù kết quả kinh doanh quý này khá vững chắc nhưng mức tăng trưởng của mảng đám mây vẫn chưa đạt tới kỳ vọng cực cao của thị trường.

Trong nỗ lực duy trì vị thế cạnh tranh, ngày 21/7, Google đã ra mắt ba phiên bản mô hình Gemini giá rẻ mới bao gồm 3.6 Flash, 3.5 Flash-Lite và 3.5 Flash Cyber dành cho an ninh mạng. Dẫu vậy, các đối thủ như OpenAI và Anthropic vẫn đang cho thấy sự lấn lướt khi lần lượt công bố các mô hình GPT-5.6 và Mythos 5 trong thời gian gần đây.

Trước đó, vào ngày 17/7, cổ phiếu Google từng giảm 2% sau báo cáo về việc trì hoãn ra mắt mô hình chủ lực Gemini 3.5 Pro do chưa đạt được các mục tiêu nội bộ.

Giám đốc điều hành (CEO) Alphabet và Google, ông Sundar Pichai, cho biết mô hình Gemini 3.5 Pro hiện đang trong quá trình thử nghiệm và tập đoàn đã bắt đầu đào tạo thế hệ mô hình tiếp theo là Gemini 4. Ông cũng tiết lộ gần 90% các công ty trong danh sách Fortune 100 đang sử dụng các dịch vụ doanh nghiệp của Gemini và hạ tầng an ninh đám mây của tập đoàn.

Mảng tìm kiếm, trụ cột quảng cáo của Google, vẫn tăng trưởng 17% nhờ các tính năng AI mới như ứng dụng Gemini với 950 triệu người dùng hàng tháng và tính năng AI Overviews với hơn 2,5 tỷ người dùng.

Để mở rộng hệ sinh thái, tập đoàn cũng vừa công bố hợp tác nghiên cứu AI trị giá 75 triệu USD với hãng phim độc lập A24. Hiện tại, Alphabet đang nỗ lực tối ưu hóa trải nghiệm tìm kiếm bằng cách kết hợp AI Overviews và AI Mode nhằm giữ vững vị thế độc tôn trước sự trỗi dậy của các chatbot đối thủ./.

Mỹ: Vốn hóa của Alphabet chạm mốc 4.000 tỷ USD Việc Tập đoàn Alphabet cho thuê các chip Trí tuệ Nhân tạo do hãng tự phát triển - vốn trước đây chỉ phục vụ nội bộ - cũng góp phần đẩy nhanh tốc độ tăng trưởng của hãng công nghệ này.

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